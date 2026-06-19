WK-wekdienst 18 juni: Gastlanden vieren feest, maar grote zorgen om Ismaël Koné

Tijdens het grootste Wereldkampioenschap voetbal aller tijden worden tientallen wedstrijden afgewerkt terwijl heel Nederland op één oor ligt. Daarom komt FCUpdate gedurende het toernooi elke ochtend met de WK-wekdienst, waarmee je in één oogopslag ziet wat je in de voorgaande nacht gemist hebt. Dit is wat er gebeurde in de vroege uurtjes van vrijdag 19 juni.

Historische nacht voor Canada, maar vreugde slaat om in zorgen

Canada beleefde een avond voor de geschiedenisboeken in Vancouver. De medeorganisator van het WK boekte tegen Qatar de allereerste WK-overwinning ooit en deed dat op spectaculaire wijze: 6-0. Het was bovendien pas de achtste WK-wedstrijd uit de geschiedenis van de Canadezen.

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Jonathan David groeide uit tot de grote man met een hattrick, terwijl ook Cyle Larin tweemaal direct betrokken was bij doelpunten. Al voor rust had Canada de wedstrijd feitelijk beslist. Qatar zag bovendien Homam Ahmed met rood vertrekken nadat hij Tajon Buchanan als doorgebroken speler had neergehaald.

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Toch draaide na rust alles om Ismaël Koné. De middenvelder werd hard geraakt door Assim Madibo en de reacties van spelers op het veld maakten direct duidelijk dat het ernstig was. Canadese internationals schermden hun ploeggenoot af, enkele spelers hielden het niet droog en het duel lag langdurig stil. Koné werd uiteindelijk per brancard afgevoerd, terwijl Madibo eveneens rood kreeg.

Het emotionele hoogtepunt volgde even later. Invaller Nathan Saliba schoot een vrije trap schitterend binnen voor de 4-0 en hield vervolgens het shirt van Koné omhoog richting de tribunes. Canada liep daarna verder uit naar 6-0, terwijl David diep in blessuretijd zijn hattrick completeerde.

Mexico als eerste naar de knock-outfase

Mexico heeft zich als eerste land verzekerd van een plek in de knock-outfase van het WK. Het gastland won in Guadalajara met 1-0 van Zuid-Korea en stelde daarmee direct de groepswinst in Groep A veilig.

Veel spektakel bood de wedstrijd niet. Zuid-Korea had in de openingsfase nog enkele aardige momenten, maar beide ploegen slaagden er nauwelijks in om grote kansen te creëren. Kort na rust viel uiteindelijk het beslissende moment van de avond.

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Doelman Kim Seung-gyu leek een voorzet eenvoudig te kunnen verwerken, maar verloor de bal na een botsing met een ploeggenoot. Luis Romo profiteerde direct van de fout en tikte de 1-0 binnen. Zuid-Korea ging daarna op zoek naar de gelijkmaker, maar vond geen opening in de Mexicaanse defensie.

Pas in de slotfase werd het nog spannend. Cho Gue-sung kreeg twee mogelijkheden en ook Lee Han-beom meldde zich bij een hoekschop voor het doel van Mexico. De gelijkmaker bleef echter uit, waardoor El Tri als eerste land op dit WK zeker is van een plek in de knock-outfase.

Grote zorgen rond Koné

De zware blessure van Koné hield ook na afloop de gemoederen bezig. Volgens de eerste berichten heeft de Canadese middenvelder mogelijk zowel zijn scheenbeen als kuitbeen gebroken.

Hoewel officiële duidelijkheid nog ontbreekt, vrezen supporters en ploeggenoten het ergste. Koné stelde het publiek tijdens zijn aftocht nog enigszins gerust door rechtop op de brancard te gaan zitten en te zwaaien naar de tribunes.