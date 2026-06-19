Mexico profiteert van Koreaanse blunder en meldt zich als eerste land in knock-outfase

Mexico heeft in Groep A een zwaarbevochten overwinning geboekt op Zuid-Korea. Dankzij een doelpunt van Luis Romo won het gastland met 1-0. Een keepersfout van Kim Seung-gyu gaf El Tri precies het zetje dat het nodig had in een avond waarop kansen schaars waren. Mexico is daardoor verzekerd van de groepswinst en is als eerste land verzekerd van een plek in de knock-outfase

Eerste helft zonder spektakel

In het Estadio Akron begon Zuid-Korea iets scherper. De ploeg zocht vroeg de lange bal richting Seol Young-woo op links, maar liep al snel tegen de strakke Mexicaanse defensielijn aan. Mexico antwoordde via de flanken, met Gallardo en Alvarado als opvallende namen in de opbouw, maar ook El Tri miste precisie in de laatste fase.

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Na vijf minuten kreeg Lee Kang-in al geel na een overtreding op Romo. Even later leek Son Heung-min even los te breken en de bal over doelman Rangel richting doel te werken, waarna Edson Álvarez spectaculair op de lijn redde. De vlag ging echter omhoog voor buitenspel.

De grootste Mexicaanse kans voor rust kwam na twintig minuten. Alvarado sneed vanaf rechts naar binnen en leverde een fraaie voorzet af op Quinones, die richting de hoek kopte. Kim Seung-gyu dook goed naar rechts en hield de bal vast. Daarna zakte het duel weg. Zuid-Korea had lange fases balbezit, maar kwam nauwelijks door de Mexicaanse organisatie heen. Vlak voor rust miste Lee Jae-sung nog een scherpe voorzet in het vijfmetergebied, waarna de ploegen onder luid boegeroep gingen rusten: 0-0.

Romo straft fout Kim af

Na rust veranderde het duel snel. In de vijftigste minuut bracht Quinones de bal vanaf links voor. Jimenez kopte omhoog, waarna Kim Seung-gyu leek te kunnen pakken. De doelman botste echter bij het neerkomen op Lee Gi-hyuk en liet de bal los. Romo reageerde razendsnel en tikte binnen in het lege doel: 1-0.

Zuid-Korea moest achtervolgen, maar vond geen ritme. Bondscoach Hong Myung-bo greep in en bracht Hwang Hee-chan en Oh Hyeon-gyu voor Son Heung-min en Lee Jae-sung. Later kwamen ook Eom Ji-sung, Yang Hyun-jun en Cho Gue-sung binnen de lijnen, maar Mexico bleef compact verdedigen en schakelde steeds meer naar een behoudende organisatie.

Mexico kreeg via Jimenez nog een kans op de beslissing. Na goed werk van Quinones nam hij de bal bij de tweede paal knap aan en schoot uit een moeilijke hoek, maar Kim kwam snel uit zijn doel en redde.

De grootste Koreaanse mogelijkheid viel pas in de 87ste minuut. Cho leek een voorzet van links binnen te kunnen koppen, maar raakte de bal te dicht bij Rangel. De Mexicaanse doelman hield knap stand met zijn voet en reageerde daarna ook alert toen Cho de rebound nog richting doel werkte. In de blessuretijd kreeg Zuid-Korea via Lee Han-beom nog een kopkans uit de eerste corner van de wedstrijd, maar ook die ging naast. Mexico hield stand en werkte de laatste ballen uit het strafschopgebied weg.

Mexico mag de volgende ronde in Mexico-Stad spelen, en bij een eventuele zege speelt het daarna opnieuw in de eigen hoofdstad. In de zestiende finale treedt Mexico aan tegen de nummer drie van Groep C, E, F, H of I.