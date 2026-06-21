Tijdens het grootste Wereldkampioenschap voetbal aller tijden worden tientallen wedstrijden afgewerkt terwijl heel Nederland op één oor ligt. Daarom komt FCUpdate gedurende het toernooi elke ochtend met de WK-wekdienst, waarmee je in één oogopslag ziet wat je in de voorgaande nacht gemist hebt. Dit is wat er gebeurde in de vroege uurtjes van zaterdag 20 juni.

Uitblinkende Room bezorgt Curaçao historisch eerste WK-punt

Curaçao heeft met grote dank aan Eloy Room een historisch eerste WK-punt in de wacht gesleept. De 37-jarige doelman bleek onpasseerbaar voor de aanvallers van Ecuador en sleepte zo een 0-0 gelijkspel uit het vuur voor The Blue Wave. Lees hier het verslag van Ecuador - Curaçao.

Koning komt superlatieven tekort voor Curaçao: 'Waanzinnig om mee te maken'

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Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Ariane waren in de nacht van zaterdag op zondag getuige van een historische prestatie van Curaçao, dat tegen Ecuador het eerste WK-punt in de geschiedenis pakte. Na afloop van het duel in Kansas City verschijnen de royals dan ook opgetogen voor de camera's van de NOS. Eén man wordt door de koning overladen met complimenten, het hele interview check je hier.

Ueda leidt Japan naar probleemloze zege in jubileumduel tegen Tunesië

Japan heeft zijn tweede wedstrijd in de WK-poule van Oranje gewonnen. In het Mexicaanse Monterrey waren de Japanners in de duizendste WK-wedstrijd ooit mede dankzij twee goals en een assist van Feyenoorder Ayase Ueda met 0-4 te sterk voor Tunesië, waar het Hervé Renard-effect dus uitbleef. Lees hier het verslag van Tunesië - Japan.

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Resterend programma 21 juni

Vanavond gaat Spanje op zoek naar revanche voor het puntverlies in de openingswedstrijd tegen Kaapverdië (0-0). De regerend kampioen neemt het vanaf 18.00 uur op tegen Saudi-Arabië. Daarna gaat het vizier op België, dat ook aast op de eerste WK-zege en in de tweede speelronde in Groep G stuit op Iran.

18.00 uur: Spanje - Saudi-Arabië in Atlanta

21.00 uur: België - Iran in Los Angeles