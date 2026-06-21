Kenneth Perez geef één speler van Nederland een onvoldoende na de klinkende 5-1 zege op Zweden. Linksback komt er bij de analist af met een vijf.

In het ESPN-programma WK-Praat stellen analisten Hans Kraay junior en Perez vast dat Van de Ven het lastig had met de Zweedse invaller Anthony Elanga, die na een uur spelen ook voor de 4-1 tekende. "Toen Elanga erin kwam kreeg zowel Virgil van Dijk als vooral Van de Ven het heel zwaar", analyseert Kraay. "Dat zat hem vooral in Elanga, die los was en op hol was. Ik weet een klein beetje: als verdediger vind je het verschrikkelijk als mensen récht op je afkomen. En die Elanga gaat recht op je af. Dat maakt een verdediger onzeker."

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Perez haakt in: "Van de Ven is bloedsnel, maar staat best wel vaak verkeerd. Nu kwam hij toevallig tegen iemand die net zo snel is, dat zag je bij de goal. Dan valt het eerder op dat hij verkeerd staat", zegt de Deen. "Ja, hij is vrij onrustig en is toevallig ook degene die ik een onvoldoende heb gegeven. Ik vind hem super onrustig. Dat vind ik altijd, eigenlijk. Vandaag vond ik hem super matig aan de bal en verdedigend... Kijk: hij maakt Gakpo beter, maar Van de Ven kan me als linksback eerlijk gezegd niet bekoren. Onrustig aan de bal en verdedigend mwah, alleen omdat hij zo bloedsnel is komt dat meestal wel goed."

Later delen Kraay en Perez hun cijfers uit aan de Oranje-spelers. Bij Van de Ven komen beiden op een 5 uit. "Ik denk dat het voor hem lastig is om zich te verbeteren omdát hij zo bloedsnel is, en dus ook alles heel snel wil doen", denkt Perez, die herhaalt dat Van de Ven te weinig rust in zijn spel heeft. "Dat zou Jorrel Hato wel hebben, die natuurlijk een betere voetballer is. Maar die heeft natuurlijk niet de snelheid en de ervaring", aldus de analist. Presentator Milan van Dongen vraagt de analisten dan ook op de man af of Hato of Nathan Aké een betere optie links achterin zou zijn voor Oranje. "Nee, lekker laten staan", houdt Kraay gedecideerd vast aan Van de Ven. Ook Perez voelt weinig voor een wissel: "Nee, even kijken wat meer kan groeien."