WK-wekdienst 22 juni: dit heb je vannacht gemist

Tijdens het grootste Wereldkampioenschap voetbal aller tijden worden tientallen wedstrijden afgewerkt terwijl heel Nederland op één oor ligt. Daarom komt FCUpdate gedurende het toernooi elke ochtend met de WK-wekdienst, waarmee je in één oogopslag ziet wat je in de voorgaande nacht gemist hebt. Dit is wat er gebeurde in de vroege uurtjes van maandag 22 juni.

Kaapverdië knokt zich naar punt en mag blijven dromen van volgende ronde

Kaapverdië heeft ook aan het tweede pouleduel op het WK een punt overgehouden. Na de sensationele 0-0 in de openingswedstrijd tegen Spanje, werd Uruguay in de nacht van zondag op maandag in Miami op 2-2 gehouden. Lees hier het wedstrijdverslag van Uruguay - Kaapverdië.

🫶De moeder van Vozinha is wél present bij de tweede WK-wedstrijd van haar zoon en mag onder meer juichen om de eerste WK-goal ooit van debutant Kaapverdië, op fraaie wijze gemaakt door Kevin Pina.#URUCPV #UruguayVsCapeVerde pic.twitter.com/hm1b2I9TrO — FCUpdate.nl (@FCUpdate_nl) June 21, 2026

Salah bezorgt Egypte historische zege én koppositie in Groep G

Artikel gaat verder onder video

Egypte grijpt met de allereerste overwinning op een WK-eindronde ooit de macht in Groep G. In Vancouver bogen De Farao's een vroege achterstand om tegen Nieuw-Zeeland, dat uiteindelijk met 3-1 werd verslagen. Sterspeler Mohamed Salah was met een goal en een assist de grote man aan Egyptische zijde. Lees hier het verslag van Nieuw-Zeeland - Egypte.

WK-programma vanavond en vannacht

Vanavond staat de tweede groepswedstrijd van regerend wereldkampioen Argentinië op het programma. In Dallas nemen Lionel Messi en co het op tegen het Oostenrijk van PSV'er Paul Wanner. Later op de avond komt ook Frankrijk, door velen uitgeroepen tot grote favoriet voor de wereldtitel, voor de tweede keer dit toernooi in actie. Les Bleus stuiten in Philadelphia op Irak.

Voor de nachtbrakers is er ook het nodige te beleven. Eerst neemt Noorwegen het in de poule van Frankrijk op tegen Senegal, daarna vindt in de vroege uurtjes het duel tussen Jordanië en het Algerije van Ramiz Zerrouki en Anis Hadj Moussa plaats.

Programma 21 juni

19.00 uur: Argentinië - Oostenrijk in Dallas

23.00 uur: Frankrijk - Senegal in Philadelphia

Programma 22 juni

02.00 uur: Noorwegen - Senegal in New York

05.00 uur: Jordanië - Algerije in San Francisco