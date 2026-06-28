WK-wekdienst 28 juni: Argentinië en Colombia groepswinnaar, maar Algerije - Oostenrijk meest spraakmakend

Tijdens het grootste Wereldkampioenschap voetbal aller tijden worden tientallen wedstrijden afgewerkt terwijl heel Nederland op één oor ligt. Daarom komt FCUpdate gedurende het toernooi elke ochtend met de WK-wekdienst, waarmee je in één oogopslag ziet wat je in de voorgaande nacht gemist hebt. Dit is wat er gebeurde in de vroege uurtjes van zondag 28 juni.

Engeland en Colombia sluiten groepsfase als winnaars af

Engeland heeft de groepsfase afgesloten met een zakelijke 2-0 overwinning op Panama en daarmee de eerste plaats in Groep L veiliggesteld. Na een moeizame eerste helft brak Jude Bellingham na rust de ban, waarna Harry Kane het duel definitief besliste. Met zijn treffer schreef de spits bovendien geschiedenis door een nieuw WK-record op zijn naam te zetten.

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Ook Colombia stelde de groepswinst veilig. De Zuid-Amerikanen hielden Portugal in Miami op een doelpuntloos gelijkspel en bleven daardoor boven de Portugezen eindigen. In de absolute slotfase leek Davinson Sánchez alsnog de winnende binnen te koppen, maar de VAR stak daar een streep door.

Het grootste feest van de nacht was echter voor DR Congo. De Afrikanen knokten zich na een achterstand terug tegen Oezbekistan en wonnen uiteindelijk met 3-1. Dankzij treffers van Yoane Wissa (twee) en invaller Fiston Mayele plaatst DR Congo zich als een van de beste nummers drie alsnog voor de knock-outfase, waarin Engeland wacht.

Algerije en Oostenrijk zorgen voor krankzinnig slotstuk

Misschien wel de meest bizarre wedstrijd van het hele WK werd gespeeld tussen Algerije en Oostenrijk. Bij een 2-2 stand leken beide landen zich minutenlang bewust neer te leggen bij een gelijkspel dat voor allebei gunstig was. Algerije tikte de bal rond zonder enige aanvalsdrang, terwijl Oostenrijk nauwelijks druk zette. Het publiek reageerde met luid gefluit.

Die schijnbare afspraak werd diep in blessuretijd plots doorbroken toen Riyad Mahrez alsnog de 3-2 maakte en Oostenrijk virtueel uitschakelde. De chaos was compleet, maar met het allerlaatste balcontact kopte Sasa Kalajdzic alsnog de 3-3 binnen. Door dat krankzinnige einde plaatsen beide landen zich alsnog voor de knock-outfase, terwijl Iran definitief buiten de boot valt.

Messi schrijft opnieuw geschiedenis, knock-outfase compleet

Argentinië sloot de groepsfase foutloos af met een 3-1 overwinning op Jordanië. Giovani Lo Celso en Lautaro Martínez zetten de titelverdediger op koers, waarna invaller Lionel Messi de wedstrijd besliste met een rake vrije trap.

Voor Messi betekende die treffer opnieuw een mijlpaal. De aanvoerder scoorde voor de zevende WK-wedstrijd op rij, maakte zijn negentiende WK-doelpunt en vestigde daarmee opnieuw een record.

Met de laatste groepswedstrijden zijn ook alle deelnemers aan de knock-outfase bekend. Nederland neemt het in de zestiende finales op tegen Marokko. Bij winst wacht een ontmoeting met Zuid-Afrika of Canada. Het volledige programma vind je hier.

WK-programma vanavond en vannacht

Vanavond begint de knock-outfase met de wedstrijd tussen Zuid-Afrika en gastland Canada.

Programma 28 juni

21.00 uur: Zuid-Afrika - Canada (Los Angeles)