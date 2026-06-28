Colombia houdt Portugal van de groepswinst af, groot feest bij DR Congo

Colombia heeft Groep K van het WK als winnaar afgesloten dankzij een gelijkspel tegen Portugal, terwijl DR Congo zich op spectaculaire wijze naar de zestiende finales heeft geknokt. Colombia hield Portugal in Miami op 0-0 en bleef daardoor bovenaan, maar het echte vuurwerk kwam uit Atlanta: DR Congo boog tegen Oezbekistan een achterstand om in een 3-1 zege en gaat als nummer drie alsnog door.

Colombia pakt groepswinst

Colombia en Portugal maakten er ondanks de hitte een intense wedstrijd van. Al vroeg kreeg Colombia kansen via Luis Díaz en Jhon Córdoba, terwijl Portugal gevaarlijk werd via Cristiano Ronaldo en Bruno Fernandes. Vooral doelman Camilo Vargas hield Colombia in de eerste helft overeind met een knappe redding op een harde inzet van Fernandes.

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Ook na rust bleef het duel boeien, al werd het spel slordiger naarmate de krachten wegvloeiden. Colombia kreeg via Jefferson Lerma, Richard Ríos en Jhon Arias kansen op de openingstreffer, terwijl Portugal via João Félix, Ronaldo en Diogo Dalot dreigend bleef. James Rodríguez kreeg een ovatie toen hij in de slotfase naar de kant ging.

In de absolute slotfase dacht Colombia alsnog toe te slaan. Davinson Sánchez kopte raak uit een corner, maar de vlag ging omhoog en de treffer werd na VAR-ingrijpen afgekeurd wegens buitenspel. Daardoor bleef het 0-0, een uitslag waarmee Colombia de groepswinst veiligstelde en Portugal als nummer twee doorgaat.

DR Congo toont veerkracht en gaat door

In Atlanta begon DR Congo juist dramatisch. Eldor Shomurodov waarschuwde al na 21 seconden met een afgekeurde treffer en sloeg na tien minuten alsnog toe met een schitterende lob vanuit een lastige hoek. Even later dacht Nathanaël Mbuku DR Congo langszij te schieten met een prachtige uithaal, maar ook die treffer werd na VAR-ingrijpen afgekeurd.

Na rust kantelde alles. Yoane Wissa werd in het strafschopgebied neergehaald en benutte de penalty zelf koel: 1-1. Daarna rook DR Congo bloed. Invaller Fiston Mayele tikte in de 78ste minuut fraai binnen na voorbereidend werk van Meschack Elia, waarna Wissa in blessuretijd met een krul in de verre hoek de bevrijdende 3-1 maakte.

Colombia eindigt met zeven punten bovenaan in Groep K en treft Ghana in de zestiende finales. Portugal wordt tweede met vijf punten en neemt het op tegen Kroatië. DR Congo eindigt als derde met vier punten en plaatst zich eveneens voor de knock-outfase, met een zware ontmoeting met Engeland. Oezbekistan sluit het WK puntloos af.