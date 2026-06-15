Zweden is dankzij een 5-1 zege op Tunesië de trotse koploper in de poule van het Nederlands elftal. Tegen de Noord-Afrikanen toonde het gevreesde spitsenduo - aan op het juiste moment in vorm te zijn, dus Oranje is vast gewaarschuwd voor de tweede tegenstander op het WK.

Bij Zweden begonnen vier voormalige Eredivisiespelers in de basis. Onder de lat koos bondscoach Graham Potter voor Kristoffer Nordfeldt, die we nog kennen van zijn periode bij sc Heerenveen. Daarnaast hadden centrale verdediger Gustaf Lagerbielke (bij FC Twente), linksback Gabriel Gudmundsson (bij FC Groningen) en spits Isak (bij Willem II) eveneens een verleden in Nederland. Ook bij Tunesië startte een oude bekende: Omar Rekik, het jongere broertje van oud-PSV'er en ex-Oranje-international Karim Rekik, die in het seizoen 2022/23 als huurling van Arsenal enkele wedstrijden speelde voor Sparta Rotterdam, startte als centrale verdediger.

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Zweden had niet lang nodig om de ban te breken in Monterrey. Reeds in de zevende minuut dook Isak op voor het Tunesische doel. Keeper Mouhib Chamakh kwam van zijn lijn en belette de Liverpool-speler het scoren, waarna de rebound van Gyökeres voor de lijn werd weggehaald door een Tunesische verdediger. De bal belandde vervolgens bij middenvelder Yassine Ayari, die hard uithaalde vanaf dik twintig meter. Chamakh stond nog net voor de penaltystip na zijn eerste redding en was geklopt, ook de verdedigers achter hem konden niets uithalen: 1-0.

Tunesië deed echter aardig mee en kreeg niet veel later een kans om gelijk te maken, maar spits Elias Saad stuitte van dichtbij op Nordfeldt. Na een halfuur spelen had Zweden uit een scherpe counter ook de 2-0 erin liggen. Gyökeres stuurde Isak de diepte in, die kapte naar binnen en verschalkte de weifelend ingrijpende Chamakh met een laag schot in de verre hoek. Tunesië deed vlak voor rust echter wat terug: op aangeven van Hannibal Mejbri was het Rekik die Nordfeldt kansloos liet met een prima kopbal. Zo gingen beide ploegen even later met een 2-1 voorsprong voor Zweden aan de thee.

Gesterkt door de aansluitingstreffer trok Tunesië de wedstrijd in de openingsfase van de tweede helft meer naar zich toe en speelde de ploeg van bondscoach Sabri Lamouchi veel meer op de vijandelijke helft. Daardoor ontstond er aan de andere kant wel meer ruimte voor de snelle Zweedse aanvallers, maar Isak liep meermaals buitenspel waardoor enkele veelbelovende counters werden afgevlagd. Een individuele fout kostte Tunesië na een klein uur spelen alsnog een derde tegentreffer. Ellyes Shkiri probeerde tevergeefs om Isak uit te kappen en verspeelde zo de bal, die bij Gyökeres belandde. De Arsenal-spits vond vervolgens de verre hoek en zette Zweden zodoende op 3-1. De Scandinaviërs incasseerden kort na de treffer van Gyökeres wel een tegenvaller, toen Gudmundsson het veld geblesseerd moest verlaten.

Met de marge van twee doelpunten hersteld leek het geloof in een resultaat bij Tunesië weg te sijpelen. Zweden kreeg dan ook meerdere mogelijkheden om de score nog verder op te laten lopen, maar Gyökeres liet een aantal kansjes onbenut. Invaller Mattias Svanberg vond in de slotminuten wél het net, door koud in het veld na een vrije trap raak te schieten. De treffer leek in eerste instantie geannuleerd te worden wegens buitenspel, maar de VAR zag op de beelden dat Isak de bal nog net had verlengd en dus telde hij wél. Het slotakkoord was vervolgens voor Ayari. De middenvelder haalde diep in blessuretijd nóg een keer verwoestend uit en bepaalde de eindstand op 5-1.

Door de ruime zege gaat Zweden na de eerste speelronde fier aan kop in Groep F. De focus van de Scandinaviërs gaat nu op Nederland, op zaterdag 20 juni de volgende tegenstander in de poule.