maakte deze zomer de overstap van Ajax naar FC Twente, maar zal de supporters nog voor zich moeten winnen. René Wagelaar stelt bij VoetbalTijd dat de spits vooral ‘normaal’ moet doen en geeft hem een opvallend advies: neem een Playboy mee naar de club.

Weghorst speelt komend seizoen voor FC Twente, maar veel supporters zijn nog niet overtuigd of het een goede match is. Dat geldt ook voor Wagelaar, zo geeft de analist aan in VoetbalTijd. “Qua persoonlijkheid heb ik helemaal niets met hem. Hij heeft een winnend karakter, maar dat neppe eromheen, dat vind ik helemaal niks”, aldus de voormalig spelersmakelaar. “We gaan zien of hij dat in Twente een beetje bij kan stellen door een beetje normaal te doen.”

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Wagelaar legt vervolgens uit wat hij als ‘normaal’ ziet. “Niet na een verloren FA Cup-finale een kwartier lang op je knieeën voor een supportersvak zitten. Dat vind ik allemaal nep.” Daar is de analist niet de enige in, zo geeft hij aan. “We gaan zien of-ie zich aan kan passen. Vijftien goals maakt hij er komend seizoen, misschien wel meer. Hij is goed genoeg om tegen al die lage tegenstanders te spelen. De sleet zit er wel wat op, dus even zien hoe lang hij het volhoudt.”

Vooral het weglaten van ‘rare fratsen’ gaat Weghorst verder helpen in Enschede, denkt Wagelaar. “Mijn advies: de bijbel in de tas laten en dan gewoon de Playboy eruit halen, een paar grote jetsers laten zien aan die jongens en dan heeft hij het hier wel gewonnen. Dan komt hij er wel doorheen denk ik.”