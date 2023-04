Feest in Zwolle en Volendam, einde verhaal voor Cambuur, Arsenal komt goed weg | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op vrijdag 21 april.

Feest in Zwolle kan losbarsten: PEC is na gelijkspel terug in de Eredivisie

PEC Zwolle keert na een jaar afwezigheid terug in de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Schreuder knokte zich vrijdagavond naar een punt op bezoek bij Almere City en is zodoende niet meer te achterhalen door de nummer drie van de ranglijst: 1-1. Thomas van den Belt was de grote man aan de zijde van PEC. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Artikel gaat verder onder video

Arsenal voorkomt blamage en knokt zich na enorme blunder naar puntje tegen hekkensluiter

Arsenal heeft vrijdagavond op de valreep een punt gepakt in de strijd om de titel in de Premier League. De ploeg van manager Mikel Arteta leek hard op weg naar een nederlaag tegen hekkensluiter Southampton, maar knokte zich naar een gelijkspel. In de slotfase werd het nog 3-3 in Londen. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

FC Volendam zet reuzenstap naar lijfsbehoud: Cambuur is bijna gedegradeerd

FC Volendam heeft vrijdagavond uitstekende zaken gedaan in de strijd tegen degradatie. De ploeg van trainer Wim Jonk won in eigen huis met 2-0 van Cambuur en is zo goed als veilig. De bezoekers uit Leeuwarden moeten zich door de nederlaag zo goed als zeker neerleggen bij degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Mike Verweij deelt bizar Ajax-verhaal: club zet 84-jarige archivaris 'bij het oud vuil'

Ajax heeft onlangs afscheid genomen van de archivaris Thijs Lindeman. De 84-jarige man was bij de Amsterdammers verantwoordelijk voor het archief, maar hoeft dat niet langer te doen. Edwin van der Sar heeft aangegeven dat de samenwerking tussen beide partijen eindigt, weet Mike Verweij te melden. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Valentijn Driessen haalt uit naar Ruud van Nistelrooij: 'Hou nou toch op, man'

Ruud van Nistelrooij gaf vrijdagmiddag aan dat hij tegen Ajax weer met een pet op zijn hoofd langs het veld zal staan. Valentijn Driessen vindt dat een opmerkelijke beslissing. Hij vindt dat een grote oud-voetballer als Van Nistelrooij dat soort poespas helemaal niet nodig heeft. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Hoesen (32) deelt dramatisch nieuws: 'Mijn lichaam zegt 'stop' maar mijn hart wil door'

Danny Hoesen stopt per direct met voetballen. De spits is met zijn club FC Emmen tot overeenstemming gekomen om zijn contract per direct te ontbinden. De reden daarvoor is treurig. Hoesen kampt met een heupblessure en verwacht niet meer wedstrijdfit te worden. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!