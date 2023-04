Wereldgoal in Rotterdam, gigantische misser in Waalwijk, droevenis in Groningen | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op zaterdag 15 april.

Sparta sloopt Heerenveen na wereldgoal en hijgt nummer vier AZ in de nek

Sparta Rotterdam mag serieus blijven dromen van Europees voetbal. De ploeg van de afwezige trainer Maurice Steijn had zaterdagavond op het eigen Kasteel geen kind aan sc Heerenveen: 4-0. Daarmee heeft Sparta de vierde plek in de Eredivisie nu serieus in zicht. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Artikel gaat verder onder video

Kramer duwt FC Groningen namens RKC Waalwijk verder richting de Keuken Kampioen Divisie

RKC Waalwijk heeft FC Groningen zaterdagavond een nieuwe zet richting de afgrond gegeven. Aan de hand van matchwinner Michiel Kramer wonnen de Waalwijkers in eigen stadion met 2-1 van de degradatiekandidaat. In het Mandemakers Stadion stond de wedstrijd bol van opvallende momenten. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Pinto laat Het Kasteel ontploffen met Puskás Award-waardige uithaal namens Sparta

Mica Pinto heeft zaterdagavond het mooiste doelpunt uit zijn loopbaan gemaakt. De linksback van Sparta Rotterdam was onlangs al op fraaie wijze trefzeker tegen stadgenoot Feyenoord en deed dat nog een dunnetjes over in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Jozefzoon doet gooi naar misser van het seizoen: 'Goed dat er geen blooper-banden meer bestaan'

Florian Jozefzoon zal vannacht nog wel een aantal keer wakker schieten na de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en FC Groningen. De aanvaller van de Brabanders kreeg in de eerste helft een gigantische kans om zijn club op voorsprong te zetten, maar faalde hopeloos. Het hele artikel lezen? Klik hier!

'Slot op drie lijstjes in de Premier League: een club zocht al contact met Nederlander'

Arne Slot is bezig aan een uitstekend seizoen bij Feyenoord en dat is ook in Engeland opgevallen. Het is al langer bekend dat de trainer wordt gevolgd vanuit de Premier League en nu worden er weer namen genoemd. Het is alleen nog de vraag hoe ver die clubs willen gaan om Slot op te pikken in Rotterdam. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Manchester City nadert Arsenal tot drie punten na probleemloze overwinning op Leicester

Manchester City heeft zaterdagavond een gemakkelijke overwinning geboekt op Leicester City: 3-1. De ploeg van Pep Guardiola was al voor rust klaar met de bezoekers en vrijwel zeker van de drie punten. Zoals zo vaak was Erling Haaland de grote man aan de zijde van de Citizens. Het hele artikel lezen? Klik hier!