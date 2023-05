Commotie om actie Berghuis, laatste beslissingen in Nederland en Engeland, Driessen neemt afscheid | FC Update Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op zondag 28 mei.

Management van Berghuis komt met heel andere verklaring na vuistslag

Het management van Steven Berghuis heeft een verklaring afgegeven nadat de aanvaller een vuistslag uitdeelde richting een supporter na de wedstrijd tussen FC Twente en Ajax. Volgens de verklaring werd Berghuis voortdurend uitgescholden buiten De Grolsch Veste. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Artikel gaat verder onder video

Discussie komt snel op gang: strijd om Johan Cruijff Schaal tussen Feyenoord en PSV onhandig gepland

De strijd om de Johan Cruijff Schaal gaat komende zomer tussen landskampioen Feyenoord en bekerwinnaar PSV, maar over de datum zal nog wel even worden gediscussieerd. Die komt PSV immers niet zo goed uit. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

PSV verzekert zich van tweede plaats, Xavi Simons gedeeld topscorer

PSV heeft zondagmiddag een knappe overwinning geboekt op bezoek bij AZ. Na een tumultueuze week voor de Eindhovenaren, waarin hoofdtrainer Ruud van Nistelrooij uiteindelijk ontslag nam en de ploeg zich moest herpakken, waren twee knappe goals van uitgerekend goudhaantje Xavi Simons voldoende voor de zege (1-2). Dankzij de cruciale zege eindigt PSV dit seizoen op de tweede plaats in de Eredivisie en is de ploeg zeker van de voorronde Champions League volgend seizoen, terwijl AZ genoegen moet nemen met de vierde plek. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Inspiratieloos Ajax voorrondes Europa League in: Cerny doet oude club pijn

Een uiterst zwak Ajax is zondagmiddag op alle fronten afgetroefd door FC Twente, waardoor de Amsterdammers als derde zijn geëindigd in de Eredivisie: 3-1. Dat houdt in dat Ajax na de zomer de voorrondes van de Europa League in zal gaan. FC Twente heeft door de overtuigende overwinning geen duel in de eigen Grolsch Veste verloren in dit Eredivisie-seizoen. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Leo Driessen richt zich met allerlaatste boodschap ook tot zijn haters

Leo Driessen heeft zondag voor de laatste keer namens ESPN commentaar gegeven bij een Eredivisie-wedstrijd. De 67-jarige verslaggever richtte zich in zijn laatste boodschap ook tot zijn critici. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

'Er lopen een paar achterbakse hondenkoppen rond bij PSV'

Hans Kraaij jr. denkt dat Ruud van Nistelrooij er goed aan heeft gedaan om te vertrekken bij PSV. De journalist vindt dat de trainer terecht verbolgen was over een aantal van zijn spelers, die via hun zaakwaarnemers bewust informatie lekten naar De Telegraaf. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Tottenham Hotspur loopt ondanks zege Europees voetbal mis; Everton komt met de schrik vrij

Tottenham Hotspur greep al naast deelname aan de Champions League en Europa League en is er ook niet in geslaagd een startbewijs voor de Conference League binnen te harken. De ploeg uit Noord-Londen deed weliswaar wat het moest doen en won bij Leeds United (1-4), maar het is Aston Villa dat er met het laatste Europese ticket vandoor gaat. Ook de degradanten zijn bekend. Southampton was al gedegradeerd, zondagavond viel ook voor Leicester City en Leeds United het doek. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!