Feyenoord en FC Barcelona kampioen, ongeregeldheden bij FC Groningen - Ajax | FCUpdate Recap

Feyenoord gaat de Champions League in: miljoenen stromen binnen, pot 1 lonkt

Feyenoord heeft zich zondag op overtuigende wijze gekroond tot kampioen van Nederland. De ploeg van trainer Arne Slot had nog slechts één overwinning nodig om kampioen te worden en boekte die tegen Go Ahead Eagles. Daardoor is Feyenoord zeker van deelname aan de groepsfase van de Champions League. Komende week wordt ook duidelijk of de Rotterdammers nog kans maken om in pot 1 terecht te komen. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Kampioen Feyenoord op rapport: Kökcü absolute leider, Geertruida, Giménez en Háncko volgen

Feyenoord is de kampioen van Nederland. Na de overwinning op Go Ahead Eagles heeft Arne Slot voor een klein wonder gezorgd, zeker als je ziet waar de Rotterdammers vandaan komen. Met Orkun Kökcü, Lutsharel Geertruida en Justin Bijlow zijn er drie belangrijke basiskrachten uit Rotterdam-Zuid, terwijl ook jeugdexponent Quilindschy Hartman zich heeft laten zien. FCUpdate.nl maakt de balans op van de spelers in het rapport van het kampioensseizoen. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

FC Barcelona laat lastige periode definitief achter zich: De Jong heeft eindelijk wat hij wilde

FC Barcelona heeft zich zondagavond op even overtuigende als eenvoudige wijze gekroond tot kampioen van Spanje. Het bezoek aan Espanyol leek op voorhand een pittig avondje te gaan worden, maar de ploeg van trainer Xavi Hernández had geen kind aan de laagvlieger: 2-4. Frenkie de Jong had met een assist op de vierde Barça-treffer een aandeel in de klinkende overwinning, die hem dus zijn eerste landstitel in Spanje bezorgt. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

FC Groningen - Ajax definitief gestaakt na walgelijke incidenten

De wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax is na een paar minuten definitief gestaakt. Er werden in de zesde minuut bekers en rookbommen op het veld gegooid en er kwam een onverlaat het veld op met een spandoek met de tekst 'kankerbestuur, rot op'. Na ongeveer een kwartier pauze werd de wedstrijd hervat, maar daarna werden vrijwel meteen wéér rookbommen gegooid. Daarna werd de wedstrijd definitief gestaakt door scheidsrechter Jeroen Manschot. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Ook in Spanje gaat het mis: Espanyol-fans bestormen veld met feestende FC Barcelona-spelers

FC Barcelona is voor het eerst sinds 2019 kampioen van Spanje. De formatie van trainer Xavi Hernández was zondagavond een paar maatjes te groot voor Espanyol en is daardoor niet meer te achterhalen door Real Madrid. Maar van een feestje is op het veld van het Estadi Cornellà-El Prat geen sprake. De FC Barcelona-spelers waren dat wel van plan, ware het niet dat de 'supporters' van de thuisploeg het nodig vonden om het veld te bestormen. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Wie anders dan Xavi Simons bezorgt PSV drie benauwde, maar cruciale punten tegen Fortuna Sittard

PSV is zondagavond met de schrik vrijgekomen tegen Fortuna Sittard. Het treffen in het Philips Stadion stevende lang af op een 1-1 gelijkspel, maar een schitterende uithaal van Xavi Simons een paar minuten voor tijd bezorgde de thuisploeg alsnog de volle buit: 2-1. Daardoor is de voorsprong op Ajax nu acht punten, al spelen de Amsterdammers dinsdagmiddag het restant van het gestaakte duel met FC Groningen. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!