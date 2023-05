Feyenoord kan kampioensfeest uitstellen, Cambuur officieel gedegradeerd en nachtmerrie voor Cillessen | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op zaterdag 6 mei.

Strijd om plek drie onbeslist: Ajax en AZ houden elkaar in evenwicht in vermakelijk duel

De strijd om plek drie in de Eredivisie blijft onbeslist. Zaterdagavond konden zowel Ajax als AZ hele goede zaken doen om de plek die aan het einde van het seizoen recht geeft op Europa League-kwalificatie, maar een vermakelijk duel eindigde zoals hij begon: 0-0. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Artikel gaat verder onder video

Zwoegend PSV zet nieuwe stap naar Champions League en stelt titelfeest van Feyenoord uit

PSV heeft zaterdagavond met minimale cijfers gewonnen van Sparta Rotterdam. Door een doelpunt van invaller Anwar El Ghazi werd het 0-1 op Het Kasteel. Daardoor wordt Feyenoord zondag in ieder geval nog geen kampioen van Nederland. Dat gebeurt op z'n vroegst volgende week zondag. Voor PSV is de overwinning erg belangrijk in de strijd om de tweede plek. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Bizarre fout van Jasper Cillessen wordt NEC fataal tegen sc Heerenveen

NEC heeft zaterdagavond een bijzonder pijnlijke nederlaag geïncasseerd tegen sc Heerenveen. De Nijmegenaren gaven een 2-1 voorsprong uit handen in de slotfase: 2-3. Het winnende doelpunt was te wijten aan Jasper Cillessen. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!



Cambuur neemt afscheid van Eredivisie: FC Utrecht geeft Leeuwarders laatste zetje

Cambuur doet na twee seizoenen in de Eredivisie een stapje terug naar de Keuken Kampioen Divisie. De hekkensluiter verloor zaterdagavond in eigen stadion met 0-3 van FC Utrecht en kan zich niet meer veilig spelen. Utrecht is daarme zo goed als zeker van deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!



Opvallende gast bij Ajax op De Toekomst: geruchten nemen toe

Robin Veldman is zaterdag gesignaleerd op sportpark De Toekomst. Hij keek naar de wedstrijd tussen Ajax Onder-18 en de leeftijdsgenoten van AZ (2-0 overwinning). Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

16-jarige 'propgooier' van FC Groningen doet verhaal in De Telegraaf na loodzware straf

Een 16-jarige supporter van FC Groningen heeft ondervonden hoe hard de KNVB momenteel ingrijpt tegen wangedrag in de Nederlandse voetbalstadions. De betreffende supporter gooide tijdens de wedstrijd tussen Groningen en sc Heerenveen een prop papier op het veld. Daar werd hij vervolgens hard voor gestraft. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!