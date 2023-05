The Day After, analisten halen uit naar Ajax en zien opmerkelijk moment van John Heitinga | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op maandag 1 mei.

Andy van der Meijde onthult bij Veronica Offside inhoud van telefoongesprek met Peter Bosz

Andy van der Meijde heeft daags na de bekerfinale contact gehad met Peter Bosz. Bij Studio Sport werd zondagavond door presentator Sjoerd van Ramshorst beweerd dat de clubloze trainer is benaderd door Ajax. Dat werd een halve dag later door Jeroen Stekelenburg weer gerectificeerd.

'De uitspraak van Brian Brobbey bewijst hoe diep Ajax is gezonken'

Ajax wint dit seizoen geen prijzen, maar volgens Brian Brobbey kan het seizoen nog deels gered worden met een tweede plek in de Eredivisie. Na de verloren bekerfinale tegen PSV kreeg de spits de vraag van Hans Kraay junior of het seizoen nog 'een heel, heel klein beetje' gered zou zijn met een Champions League-voorrondeticket. "Zeker weten. Champions League moeten we sowieso halen, daar gaan we voor", zei Brobbey. De uitspraak leidt tot verbaasde reacties in de nieuwe FCUpdate Podcast, met host Stan Timmerman en redacteur Thijs Meijaard.



Wesley Sneijder claimt echte reden achter late wissel Davy Klaassen te weten

Volgens Wesley Sneijder heeft Davy Klaassen zich in de slotfase van de bekerfinale tussen Ajax en PSV laten wisselen omdat hij geen penalty durfde te nemen. De middenvelder van Ajax werd in minuut 116 - tegelijkertijd met Steven Bergwijn - door John Heitinga naar de kant gehaald.

Fans spreken schande van actie John Heitinga richting Xavi Simons

Een opmerkelijk moment aan het begin van de tweede helft tussen Ajax en PSV. Het lijkt erop dat John Heitinga naar de zijlijn liep om Xavi Simons van de wijs te brengen tijdens diens sprint. Daar slaagde Heitinga niet in, maar de actie was zeker opmerkelijk. Gebruikers op Twitter spreken schande van de actie.



Van der Sar keihard aangepakt bij Ajax: 'Een dodelijke koers'

Ajax bewandelt momenteel een doodlopende weg als het gaat om het gevoerde technische beleid. Dat is de conclusie van Valentijn Driessen na de verloren bekerfinale van de Amsterdammers tegen PSV en de ontwikkelingen eerder dit seizoen. "Ajax volgt een dodelijke koers", stelt Driessen in zijn column.



Feyenoord heeft de (bijna) beste balveroveraar van Europa op de korrel

Het succes van Toulouse gaat niet onopgemerkt voorbij bij Feyenoord. De aanstaand kampioen van de Eredivisie heeft volgens De Telegraaf een oogje op zowel Branco van den Boomen als Stijn Spierings.