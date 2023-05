Van Nistelrooij komt met eerste reactie en Almere blijft dromen van Eredivisie | FC Update Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op vrijdag 26 mei.

Ruud van Nistelrooij komt met emotionele eerste reactie na PSV-ontslag

Ruud van Nistelrooij heeft vrijdagavond voor het eerst van zich laten horen na zijn verrassende vertrek. De oefenmeester stapte woensdagmiddag per direct op bij PSV en zorgde daarmee voor grote verbazing in de voetbalwereld. De Brabander plaatst op Twitter een eerste (emotionele) reactie. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!





Almere City trekt na bloedstollend duel aan het langste eind en houdt Eredivisie-droom in leven

Almere City heeft zich op waanzinnige wijze langs FC Eindhoven gevochten en zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs. De ploeg van Alex Pastoor dwong op wonderbaarlijke wijze een verlenging af waarin het 3-1 won én daarmee de eerder opgedane 1-0 nederlaag ongedaan maakte. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Kate Ruinemans reageert met twee woorden en veelzeggende foto op 'relatiecrisis' met Dirk Kuyt

De vriendin van Dirk Kuyt heeft indirect gereageerd op de berichtgeving over een relatiecrisis. Kate Ruinemans (32) plaatste deze week op Instagram een veelzeggende foto van Kuyt en hun hond. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!



'AZ-fans willen wedstrijd laten staken om Ajax een oor aan te naaien'

AZ speelt zondag de topper tegen PSV. Bij een eventuele overwinning en een nederlaag van concurrent Ajax kan AZ over de Amsterdammers heen gaan. Maar er is nog meer aan de hand. AZ en PSV kunnen 'samenwerken' om Ajax een zo slecht mogelijke zondag te geven. Het hele artikel lezen? klik dan hier!



Beloning rvc Ajax gaat door: 'hautaine, arrogante en ongeschikte' Pier Eringa drukt stemming erdoor

Ajax gaat de leden van de raad van commissarissen tóch belonen voor hun werkzaamheden. Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van vrijdag is dat voorstel, waarover veel beroering in en rond de club ontstond, in stemming gebracht en aangenomen. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!



Khalid Kasem geeft nieuwe update over gezondheid Abdelhak Nouri

Abdelhak Nouri kreeg op 8 juli 2017 een hartstilstand tijdens een oefenwedstrijd van Ajax tegen Werder Bremen waardoor hij blijvende hersenschade opliep. Khalid Kasem, advocaat van beroep en schrijver van het boek Nouri: een onvervulde droom, was vrijdagavond te gast bij het programma Voetbal Café van Ziggo Sport en gaf een update over de situatie van Nouri. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!