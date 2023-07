Italiaanse journalist komt met update over situatie van Mohamed Ihattaren

Mohamed Ihattaren is nog altijd speler van Juventus, zo benadrukt Nicola Balice op Twitter. Het verhaal dat de speler en club uit elkaar zijn, wordt door de Italiaanse journalist afgedaan als onzin.

In Turkije werd deze week beweerd dat Ihattaren zijn contract bij Juventus heeft opgezegd. "Ondanks de geruchten die in Turkije de ronde doen, is het contract van Ihattaren bij Juventus vooralsnog niet ontbonden", schrijft Balice. Juventus is volgens de journalist wel op zoek naar een manier om de samenwerking met Ihattaren te beëindigen. Het gevallen talent heeft geen toekomst in Turijn, benadrukt hij.

Ihattaren heeft in meerdere opzichten een aantal zware jaren achter de rug. De linkspoot vertrok in 2021 via de achterdeur bij PSV en tekende een contract bij Juventus, dat hem direct verhuurde aan Sampdoria. Daar raakte hij al snel op een zijspoor, alvorens hij terugkeerde naar Nederland.

Ajax durfde het nog wel aan met Ihattaren en huurde hem begin 2022 voor een jaar van Juventus. Waar het er even op leek dat de middenvelder zijn carrière in Amsterdam nieuw leven in zou blazen, verdween hij ook daar mede vanwege problemen in de privésfeer naar de achtergrond. In oktober maakte Ajax bekend de koopoptie in het huurcontract niet te lichten.

Sindsdien is het relatief stil rond Ihattaren. Enkele maanden geleden werd bekend dat Juventus het contract van het gevallen talent wil ontbinden. Samsunspor biedt Ihattaren mogelijk een uitweg.