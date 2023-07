'L'Équipe geeft Erik ten Hag slechtst denkbare nieuws over Sofyan Amrabat'

L’Équipe is zondagavond met opvallend nieuws gekomen over Sofyan Amrabat. De Nederlandse Marokkaan leek hard op weg naar het Manchester United van Erik ten Hag, maar die transfer lijkt nu toch in gevaar te kunnen komen. Het Franse medium komt met het nieuws dat Al-Ahli bezig is om de middenvelder naar Saudi-Arabië te halen.

Daarmee zou de Fiorentina-speler de volgende voetballer zijn die aan de slag gaat in het Midden-Oosten. De sterke middenvelder speelde zich afgelopen jaren in de kijker en liet onder meer op het WK in Qatar een meer dan uitstekende indruk achter. Bij Al-Ahli spelen meerdere grote namen. De club deed deze transferperiode zaken met Riyad Mahrez, Édouard Mendy en Roberto Firmino.

Mocht het de Saudische club lukken om Amrabat voor de neus van Erik ten Hag & co weg te plukken, wordt de Marokkaan dus de volgende topspeler in dat elftal. Volgens transferexpert Alfredo Pedulla was de overgang van Amrabat naar United al zo goed als rond, meldde hij eerder deze week. Volgens hem werden de alleen de laatste plooien nog gladgestreken.

De verdedigende middenvelder zou voor een bedrag van ministens 22 miljoen euro naar The Red Devils vertrekken. De oud-speler van onder meer FC Utrecht en Feyenoord werd eerder deze transferperiode gelinkt aan Liverpool en Atlético Madrid, maar als we L’Équipe moeten geloven, kan zijn toekomst zomaar in Saudi-Arabië liggen.