PowNed opent in snoeihard statement de aanval op Mike Verweij en De Telegraaf

PowNed heeft in een artikel hard uitgehaald naar De Telegraaf en in het specifiek Mike Verweij. De Ajax-watcher is volgens de omroep een hetze tegen de Amsterdamse club begonnen omdat hij 'geen bronnen meer heeft'.

Directe aanleiding voor het opiniestuk is een artikel dat deze woensdag in De Telegraaf is verschenen. Daarin uit Evgeniy Levchenko zijn onvrede over de interesse van Ajax in Eduard Spertsyan, die onder contract staat bij het Russische FK Krasnodar. "Volgens De Telegraaf kan Ajax moreel gezien geen zakendoen met een club uit Rusland, maar in werkelijkheid boeit het De Telegraaf geen reet", stelt PowNed, dat beweert dat 'de gemiddelde Ajax-supporter' allang doorheeft dat de krant een 'persoonlijke en potsierlijke strijd' tegen directeur voetbalzaken Sven Mislintat is gestart.

"Nog ver voor zijn eerste officiële werkdag werd hij al weggezet als een data-Duitser die de hele dag achter een laptop zou zitten statistieken te bekijken. Direct daarna werd hem verweten dat hij geen 'Ajax-dna' had en daarom ongeschikt zou zijn voor zijn functie. Toen kwam de theorie dat hij alle jeugdtrainers met een Ajax-verleden bij Ajax weg zou jagen en kwam Verweij met allerlei suggestieve en niet onderbouwde verhalen dat de spelers van Ajax het irritant zouden vinden dat Mislintat de trainingen bezoekt", wordt er geschreven.

Dat Verweij de zaakwaarnemer van John Heitinga 'kritiekloos en paginalang' liet leeglopen over Mislintat, is volgens PowNed een voorbeeld van de lastercampagne die gaande is tegen Ajax. "En joh, heel verrassend, een weekje of wat later kwam Verweij ineens met het 'nieuws' dat Ajax sinds de komst van Mislintat gerund zou worden door een Servische zaakwaarnemer. "Ik hoor dat bij Ajax niet alleen Sven Mislintat een grote rol speelt, maar ook Vlado Lemic", aldus Verweij in de voetbalroddelpodcast van De Telegraaf, waarin 'presentator' Pim Sedee als een trekzak met alle suggestieve verhalen zit mee te lachen. En rara, wie zou de bron van Verweij in dit verhaal zijn geweest? Rob Jansen misschien?"

Volgens PowNed vindt er elke dag een nieuwe aanval plaats op Ajax en Mislintat. "Sinds de komst van de Duitser, sinds de komst van een nieuwe Raad van Commissarissen en sinds veel lekkende medewerkers de wacht zijn aangezet, loopt Verweij de ene na de andere primeur mis. De nieuwe Ajax-leiding heeft duidelijk geleerd van afgelopen zomer toen werkelijk elke scheet die in de Arena werd gelaten op de voorpagina van Telesport terechtkwam, uiteraard voorzien van een suggestieve kop en totaal uit zijn verband gerukt. Het is ook niet zonder reden dat De Telegraaf geen mediapartner meer is van de Amsterdammers."