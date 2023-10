Berghuis wijst schuldige aan: 'Ik denk dat hij het heeft verteld aan De Telegraaf'

heeft gereageerd op de berichtgeving van De Telegraaf over het conflict dat hij zou hebben met Maurice Steijn. Volgens de krant wilde Steijn door als trainer van Ajax, maar alleen als Berghuis en toenmalig assistent Hedwiges Maduro zouden vertrekken.

Berghuis denkt te weten hoe het bericht in de krant is gekomen. “Ik denk dat hij dat verteld heeft aan De Telegraaf, blijkbaar, ik heb dat zelf nooit van hem vernomen”, zegt hij tegen ESPN over Steijn. “Ja, dat zal wel zo zijn dan”, aldus Berghuis, die ‘niet echt’ behoefte voelde om contact te zoeken met Steijn na de publicatie. “Als hij de behoefte heeft om het aan mij te vertellen, dan had hij het wel gedaan. Ik heb hem maandag nog gezien, niks gehoord.”

De aanvaller kreeg na de 4-3 nederlaag tegen FC Utrecht veel kritiek te verduren. Zo spraken Kenneth Perez en Marciano Vink zondagavond van ‘sabotage’ bij Berghuis, die tegen Utrecht soms roerloos op het veld stond. “Het was lastig natuurlijk, er is veel gebeurd. Zeker rondom mijn persoon. Hedwiges en de andere jongens staan daar wat meer buiten. Ja, het was hectisch, en dan ga je toch wel snel over tot de orde van de dag.”

“Dan heb je een nieuw iemand voor de groep staan en een trainer van Jong Ajax die is doorgeschoven (Dave Vos, red.). Dan probeer je een plan te maken voor de wedstrijd tegen Brighton, om het Brighton moeilijk te maken en misschien zelfs met een resultaat weg te gaan. Uiteindelijk kwam zo’n goede ploeg te vroeg voor ons”, vervolgt Berghuis.

Dat hij aan ‘werkweigering’ zou doen, bestrijdt Berghuis met klem. “Dat zijn nogal statements om te maken. Ik ben net fit, de bedoeling was dat ik 20 tot 25 minuten zou invallen, dat werden 38 minuten. Ik viel heel slecht in, er zijn momenten waarop je ziet dat ik inderdaad niet goed ben in de omschakeling. Maar er is ook een voorbeeld dat niet is genoemd, toen ik de bal verloor en achter Bozdogan aan ging met een sliding. Het zijn gevaarlijke dingen voor de beeldvorming. Maar ja, daar moet je mee dealen. Gelukkig heb ik inmiddels brede schouders. Als je het shirt van Ajax aan hebt, kun je nooit werkweigering doen. Ik viel niet goed in en was niet klaar voor die wedstrijd, dat reken ik mezelf aan.”