Slecht nieuws voor Slot en Feyenoord: Ueda mogelijk anderhalve maand afwezig

Feyenoord moet het in januari stellen zonder . De Japanse aanvaller is door bondscoach Hajime Moriyasu opgeroepen voor een oefentoernooi: de Toyo Tires Cup. Die wordt direct na de jaarwisseling afgewerkt als voorbereiding voor de Azië Cup waar de Rotterdammers ook last van krijgen.

De Toyo Tires Cup is een mooiere naam voor de oefenwedstrijd met Thailand van Japan, die op 1 januari 2024 om 14:00 uur plaatselijke tijd wordt gespeeld. Veel tijd voor Ueda om bij te komen is er dus niet, want op 20 december staat met Feyenoord de laatste wedstrijd in Nederland nog op de rol. Dan gaat de formatie van Arne Slot op bezoek bij FC Utrecht.

Ook AZ-verdediger Yukinari Sugawara is opgeroepen door de keuzeheer, waardoor het aannemelijk is dat beide Nederlandse clubs in januari en mogelijk zelfs februari spelers moeten missen. De Azië Cup, waarvan de selectie formeel nog wel moet worden ingediend, die gespeeld gaat worden begint namelijk op 14 januari voor Japan, terwijl de finale pas staat gepland op 10 februari. Sugawara en Ueda zitten vrijwel zeker bij de selectie voor het toernooi. In de laatste interland van Japan kwamen beide spelers tot scoren.

In het minst gunstige scenario missen Feyenoord en AZ hun speler gedurende bijna anderhalve maand, waarbij Ueda en Sugawara dan ook nog eens geen fatsoenlijke winterstop en rust hebben gehad. Omdat de Afrika Cup in dezelfde periode gepland staat, zullen het niet de enige spelers zijn die bij hun clubs ontbreken.