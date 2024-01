FC Groningen willigt wens Lukkien in en doet zaken met FC Emmen

FC Groningen versterkt zich definitief met (24). De Portugese buitenspeler komt per direct over van FC Emmen, waar hij al succesvol samenwerkte met de huidige Groningse trainer Dick Lukkien.

Het was al langer bekend dat Lukkien de komst van Mendes naar Groningen wel zag zitten, maar afgelopen zomer kwamen de clubs er niet uit: "FC Emmen vond het bod van de Groningers destijds te laag", schreef RTV Noord-journalist Stephan Bleeker dinsdag. Een halfjaar later is het alsnog raak. Op de clubsite bevestigt De Trots van het Noorden dat Mendes een contract tot medio 2027 heeft getekend. Over de hoogte van de betaalde transfersom - Mendes lag nog tot medio 2025 vast in Emmen en die club had een optie voor een extra seizoen - doen beide clubs geen mededelingen.

Artikel gaat verder onder video

Afgelast

FC Groningen en FC Emmen hadden elkaar afgelopen vrijdag in Drenthe moeten treffen in de Keuken Kampioen Divisie, maar na een uitbraak van het norovirus in de Groningse selectie besloot de KNVB een streep door de wedstrijd te zetten. Freelance journalist Bas Kammenga schrijft op X dat de wedstrijd 'naar verwachting uiterlijk maandag 4 maart 2023 (zal) worden ingehaald'. Eergisteren (maandag) bleken staf en spelers overigens alweer voldoende hersteld om het uitduel bij Jong Ajax te spelen. Door een treffer van Thom van Bergen zegevierde het elftal van Lukkien met 0-1 tegen de Amsterdamse talenten, waardoor de club nu zesde staat op de ranglijst.

Meevallers

De komst van Mendes is financieel haalbaar voor FC Groningen omdat de club deze winter aan in ieder geval twee transfers (flink) verdient. Verdediger Radinio Balker is voor een bedrag van 1,35 miljoen euro verkocht aan Huddersfield Town, voormalig probleemkind Cyril Ngonge stapte in Italië over van Hellas Verona naar Napoli en bracht door het doorverkooppercentage nog eens 1,65 miljoen in het laatje, zo becijferde het Dagblad van het Noorden onlangs. Ook profiteert de club mee van de transfer van Azor Matusiwa van Stade Reims naar Rennes, maar dat bedrag komt mogelijk komende zomer pas op de rekening omdat de middenvelder in eerste instantie op huurbasis de overstap zou gaan maken.

Meer transfers op komst?

Met de komst van Mendes is FC Groningen mogelijk nog niet klaar op de winterse transfermarkt. Vorige week maakte RTV Noord al melding van de interesse van de Trots van het Noorden in Zakaria Eddahchouri (Telstar). Aan de andere kant mogen spelers als Paulos Abraham, Daleho Irandust en Liam van Gelderen deze winter vertrekken uit de Euroborg. Ook Luciano Valente, die in tegenstelling tot dat drietal wél in de plannen voorkomt, zou zijn heil mogelijk elders kunnen gaan zoeken. Dinsdag werd duidelijk dat een delegatie van Juventus maandagavond op De Toekomst aanwezig was om de in Groningen geboren Italiaan met eigen ogen aan het werk te zien.