Alex Kroes liet onderhandelingen met Farioli noodgedwongen aan twee Ajax-collega's over

Technisch directeur Alex Kroes heeft de onderhandelingen met Ajax' nieuwe hoofdtrainer Francesco Farioli overgelaten aan directeur voetbal Marijn Beuker en financieel directeur Susan Lenderink, zo meldt De Telegraaf. In de gesprekken met de Italiaan werd de hulp ingeroepen van zaakwaarnemer Boy Kuijpers, die is gelieerd aan de door Kroes opgerichte zaakwaarnemerskantoor Sports Entertainment Group (SEG).

Woensdagavond werd duidelijk dat Ajax, na eerder al een akkoord op hoofdlijnen met Farioli zelf te hebben bereikt, nu ook een overeenkomst met zijn werkgever OGC Nice nadert. De Amsterdammers maken volgens bovengenoemde krant een transfersom van 1,25 miljoen euro over aan de nummer vijf van de Franse Ligue 1 om de 35-jarige Italiaan deze zomer over te nemen.

In eerste instantie waren Louis van Gaal, Erik ten Hag en Graham Potter de voornaamste kandidaten van Kroes, die in april in eerste instantie aantrad als algemeen directeur van de Amsterdammers. Farioli kwam pas in beeld toen Van Gaal - die niet meer op een baan als hoofdtrainer zit te wachten - voor de eer bedankte. "Hoewel er vanzelfsprekend contact met hem over was, gebeurde dat opvallend genoeg in de periode dat Kroes door de raad van commissarissen was geschorst wegens vermeende handel met voorkennis in Ajax-aandelen", schrijft clubwatcher Mike Verweij. De trainer van OGC Nice kende in Beuker echter een warm pleitbezorger. De directeur voetbal 'kende Farioli al als een van de veelbelovende moderne trainers, was de laatste jaren onder de indruk geraakt van diens werkwijze en vroeg Kroes zich ook in de ’uiterst interessante optie’ te verdiepen', leest het.

Toen ook de onderhandelingen met Potter klapten en de komst van Ten Hag (de absolute favoriet van Kroes) onzeker bleek, schakelde Ajax hard door richting Farioli. Helemaal toen duidelijk werd dat de jonge Italiaan ook bij andere, kapitaalkrachtige clubs op het lijstje voorkwam. "Overigens keek Kroes daarbij vanaf de zijlijn toe", schrijft Verweij. "Farioli wordt begeleid door zijn agent Meïssa N’Diaye, maar Boy Kuijpers (van SEG) speelde een bemiddelende rol. Omdat Kroes medeoprichter van dat zaakwaarnemerskantoor is, houdt hij zich in zulke gevallen afzijdig bij onderhandelingen. Die werden door Beuker en financieel directeur Susan Lenderink gevoerd", weet de clubwatcher.

