Zorgelijke berichten over Frenkie de Jong: alarmbellen gaan af in Barcelona

In Spanje bestaan serieuze zorgen over de fysieke gesteldheid van . De middenvelder worstelde in het afgelopen seizoen met zijn enkel en moest daardoor uiteindelijk het Europees Kampioenschap in Duitsland aan zich voorbij laten gaan. De hoop was dat De Jong tijdens de voorbereiding van FC Barcelona weer kon aansluiten bij de groepstraining, maar volgens Spaanse media zijn de problemen die hij heeft met zijn enkel ‘moeilijk op te sporen, te behandelen en te voorkomen dat ze chronisch worden’.

Dat schrijft Sport op basis van informatie van het Catalaanse Diari ARA althans. De Jong verkaste in de zomer van 2019 voor veel geld van Ajax naar FC Barcelona. De Nederlander had het lastig in Spanje en werd door FC Barcelona in de zomer van 2022 zelfs richting de uitgang geforceerd. De Jong hield echter voet bij stuk. Hij veroverde een basisplaats in het elftal van trainer Xavi Hernández en won in 2023 zijn eerste landstitel. Maar het afgelopen seizoen eindigde mede door blessureleed in een grote teleurstelling.

De Jong raakte in september voor het eerst geblesseerd aan zijn enkel en liep in maart een nieuwe blessure op. Heel lang aan de kant stond hij niet, maar op 21 april ging het in de Clásico tegen Real Madrid opnieuw mis. De Jong moest zich voor de rust al laten vervangen en bleek andermaal een enkelblessure te hebben opgelopen. De middenvelder behoorde in eerste instantie nog wel tot de EK-selectie van Ronald Koeman, maar ook de bondscoach zag dat zijn sterkhouder niet voldoende herstelde. Op de dag van de uitzwaaiwedstrijd tegen Canada, zes dagen voor het eerste EK-duel, werd besloten dat De Jong niet mee zou gaan naar Duitsland.

De voormalig Ajacied kon zich zodoende richten op het nieuwe seizoen met FC Barcelona, maar de vraag is in hoeverre hij tijdens de voorbereiding al een rol van betekenis kan gaan spelen. Volgens Diari ARA bestaan er immers serieuze zorgen over de enkel van De Jong. “Volgens deze informatie komt de voorbereiding van de Nederlander nu in gevaar. Op de korte termijn is de zorg dat hij zich ongemakkelijk blijft voelen wanneer de werkdruk toeneemt. Maar het meest alarmerende aspect is de complexiteit van zijn blessure op de middellange en lange termijn”, zo citeert Sport. “De problemen die hij heeft met de syndesmose van de enkel zijn moeilijk op te sporen, te behandelen en te voorkomen dat ze chronisch worden.”

Geen hoopgevende berichten dus. Een diagnose zou moeilijk te achterhalen zijn en bovendien zou het huidige probleem niet met een operatie opgelost kunnen worden. “Koeman zelf had een paar weken geleden al gewaarschuwd voor de situatie van de speler en was zeer kritisch over de manier waarop Barça de speler vorig seizoen behandelde”, zo klinkt het. Koeman uitte zich in de aanloop naar het EK inderdaad kritisch over zijn oude werkgever. De bondscoach leek in de persoon van Joey Veerman een uitstekende vervanger in huis te hebben, maar de PSV-middenvelder speelt een moeizaam EK. Tijdens het laatste groepsduel met Oostenrijk begonnen kijkers op social media nog massaal over De Jong.

