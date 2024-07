FC Twente incasseert enorme domper: steunpilaar mist voorronde Champions League én competitiestart

FC Twente incasseert een flinke domper in de voorbereiding op de start van het nieuwe seizoen én de voorrondes van de Champions League. Middenvelder moet beide aan zich voorbij laten gaan omdat hij nog altijd teveel hinder ondervindt van het bizarre ongeluk dat hem ook al deelname aan het Europees Kampioenschap met Tsjechië kostte.

Dat nieuws wordt althans op X gemeld door RTV Oost-journalist Tijmen van Wissing, die namens de omroep de Tukkers van dichtbij volgt. De 25-jarige Sadílek was afgelopen seizoen één van de steunpilaren in het elftal van Oosting dat zich als nummer drie van de Eredivisie plaatste voor de voorrondes van het miljardenbal. De Enschedese club hoort op 22 juli of het in de derde voorronde (op 6/7 en 13 augustus) uitkomt tegen Slavia Praag, Lille OSC, Rec Bull Salzburg of Rangers FC. In het weekend tussen beide duels gaat de Eredivisie van start; voor FC Twente begint de competitie op zaterdag 10 augustus met een uitduel bij N.E.C. in Nijmegen.

Sadílek leek eerder deze zomer nog serieus kans te maken op een basisplaats in de Tsjechische ploeg op het EK in Duitsland. De middenvelder stond in het oefenduel met Malta (7-1 winst) op 7 juni nog de volle 90 minuten op het veld, maar twee dagen later kwam de Tsjechische voetbalbond met vervelend nieuws: Sadílek zou van zijn fiets zijn gevallen, waardoor hij een streep door het EK moest zetten.

Een dag later kwam de aap uit de mouw, toen BILD onthulde dat het geen fietsongeval was dat Sadílek het toernooi kostte, maar een ongeluk bij een afdaling op een mountain GoKart in Oostenrijk, waar de Tsjechische ploeg ter voorbereiding op de eindronde was neergestreken. De voetbalbond bood daarop haar verontschuldigingen aan voor het verstrekken van onjuiste informatie; een dag later meldde de speler zelf zich schuldbewust op X.

Michal Sadilek mist de start van de competitie door zijn val van de skelter. #fctwente — Tijmen van Wissing (@vanwissing) July 3, 2024

