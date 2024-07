Oranjefans krijgen forse kritiek: 'Het was ziekelijk, ze houden niet van voetbal'

Nico Dijkshoorn, columnist voor Voetbal International, is niet onder de indruk geraakt van de supporters van het Nederlands elftal op het EK in Duitsland. De schrijver zag de Oranjefans buiten het stadion massaal feesten, maar vervolgens in het stadion tijdens de wedstrijd stil zijn.

"Stilste fans in het stadion", schrijft Dijkshoorn op, nadat het mediateam van het Nederlands elftal de supporters van Oranje de beste fans in de wereld had genoemd: "Het was ziekelijk. Wanneer niemand ze filmt of op de schouders slaat en zegt dat ze de leukste supporters ooit zijn, dan vallen ze stil", merkt Dijkshoorn op. "Ze hebben niets met voetbal. Ze hebben iets met feesten."

Artikel gaat verder onder video

Dijkshoorn zijn mening wordt gedeeld onder voetbalsupporters op X, terwijl er ook mensen zijn die het totaal niet met de dichter eens zijn: "Nico, overdrijf nou niet zo", schrijft een voetbalsupporter onder zijn bericht. Ook voetbalsupporters uit het buitenland waren lyrisch over welke sfeer de supporters van Oranje hebben neergezet in de verschillende speelsteden. Dijkshoorn had die entourage liever in het stadion gezien.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van de Ven valt stil na geschiedenisvraag van Brit: perszaal barst in lachen uit

Micky van de Ven krijgt onbedoeld de lachers op zijn hand na een vraag van een Britse journalist.