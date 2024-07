PSV-doelwit schrikt van eigen vraagprijs: ‘Misschien wat aan de hoge kant’

was verbaasd toen hij hoorde welk bedrag Liverpool voor hem verlangt. De verdediger wordt al langer aan PSV gelinkt, maar de Eindhovenaren konden vooralsnog niet aan de vraagprijs van twintig miljoen euro voldoen.

“Als je weg wil is twintig miljoen euro best veel”, geeft Van den Berg met een lach aan in gesprek met The Athletic. “Ik weet dat in de markt van vandaag gekke dingen kunnen gebeuren. Ze hanteren die prijs voor me omdat Liverpool me dat waard vindt nadat ik vorig jaar een goed seizoen had.”

“Mijn eerste reactie was dat het erg hoog was”, gaat hij verder. “Natuurlijk is het aan de ene kant een compliment. Het is een teken dat ik het vorig jaar goed heb gedaan. Maar het maakt het aan de andere kant ook lastig. Als ze vinden dat je maar twee miljoen euro waard bent, zou dat niet heel prettig zijn. Maar twintig miljoen euro is misschien wat aan de hoge kant.”

De verdediger van Liverpool wordt al de hele transferzomer in verband gebracht met een overstap naar PSV. De Eindhovenaren zien in Van den Berg namelijk de vervanger van André Ramalho, die deze zomer uit zijn contract liep. Toch zal een transfer op korte termijn niet gaan gebeuren, maar later in de transferperiode wil de regerend landskampioen hem graag nog inlijven. Daarvoor zou PSV bereid zijn het eigen transferrecord te verbreken, wat nu op vijftien miljoen euro voor Jerdy Schouten en Hirving Lozano staat.

