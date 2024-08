Ajax slaat belangrijke slag: ‘We zijn heel blij dat hij verlengd heeft’

Ajax en Emre Ünüvar hebben overeenstemming bereikt over een nieuw contract. De 16-jarige aanvaller had in Amsterdam nog een contract tot medio 2026, maar hij zette woensdag zijn krabbel onder een nieuwe verbintenis tot de zomer van 2027. Directeur Voetbal Marijn Beuker is erg blij dat Ünüvar ervoor heeft gekozen zich langer te verbinden aan Ajax.

Unüvar, het broertje van Ajax- en voormalig FC Twente-aanvaller Naci Ünüvar, geldt als een groot talent van de jeugdopleiding van de Amsterdammers. Ünüvar gaf eerder dit jaar op de Future Cup nog zijn visitekaartje af, met onder meer een doelpunt in de eerste groepswedstrijd tegen Manchester City. De aanvaller zou zijn ploeg later in het toernooi vanaf de stip naar de finale schieten, waarin FK Partizan zou worden verslagen. De ontwikkeling van Ünüvar werd in mei al beloond met zijn debuut in Jong Ajax. Hij deed op 10 mei een half uur mee in de thuiswedstrijd tegen Jong AZ (1-4 nederlaag).

Ruim drie maanden later volgt dus de volgende beloning. “We zijn heel blij dat Emre verlengd heeft. Hij is een snelle, technisch vaardige spits, die altijd gericht is op het vinden van de juiste scoringspositie en dankzij zijn kwaliteit in afronding makkelijk doelpunten maakt”, is Beuker, Directeur Voetbal in Amsterdam, lovend over de jonge aanvaller. “Zijn huidige contract liep tot medio 2026, maar door zijn ontwikkeling van de afgelopen maanden wilden we dat graag openbreken”, zo klinkt het op de clubsite.

Ünüvar maakte dit kalenderjaar tevens zijn debuut in de Onder 17 van Nederland. Hij speelde tot op heden al drie ‘interlands’, waarin hij goed was voor twee doelpunten.

