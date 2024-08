'Ajax-speler niet geïnteresseerd in Belgische aanbieding en lijkt in Amsterdam te blijven'

heeft een aanbieding van Anderlecht naast zich neergelegd. De doelman kan bij Ajax niet rekenen op speeltijd en leek onlangs naar sc Heerenveen te verkassen. Dat ging niet door en in een transfer naar Anderlecht heeft Gorter ook geen trek.

Gorter zou meer wedstrijden willen keepen, maar die kans krijgt hij niet in Amsterdam. Remko Pasveer is door Francesco Farioli uitgeroepen tot eerste doelman, en met Diant Ramaj heeft de club een goede vervanger. Het zou echter kunnen dat de Duitser deze transferwindow nog vertrekt.

Een ruildeal met Heerenveen hing in de lucht, maar daar zei Gorter uiteindelijk zelf 'nee' tegen. De 24-jarige keeper had niet het gevoel dat hij onder Robin van Persie verzekerd zou zijn van een basisplek, aangezien de nieuwe trainer het vertrouwen in Mickey van der Hart heeft uitgesproken. De ruil is daardoor niet doorgegaan.

Na Heerenveen heeft ook Anderlecht zijn interesse kenbaar gemaakt bij Ajax, zo meldt Het Laatste Nieuws. Gorter zou in België tweede doelman worden, achter Colin Coosemans. Ook dat vindt de oud-keeper van Go Ahead Eagles geen perfecte oplossing: Gorter heeft vriendelijk bedankt.

Anderlecht nam contact op met Jay Gorter, derde doelman van Ajax. Die bleek niet geïnteresseerd te zijn. Impliceert wel dat ze bij #RSCA eerder op zoek zijn naar een tweede doelman en niet langer naar een eerste keeper. Goed nieuws voor Colin Coosemans dus. @hlnsport — Kjell Doms (@KjellDoms) August 26, 2024

