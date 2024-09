'Ajax voert gesprekken over 19-jarige middenvelder, succes blijft uit'

Ajax hoopt in de laatste dagen van de transferwindow nog een nieuwe middenvelder aan de selectie toe te voegen en heeft daarom pogingen ondernomen om naar Amsterdam te halen. Dat meldt het deze zomer goed geïnformeerde Transferwatch althans. Nonge staat onder contract bij Juventus, maar maakt het seizoen op huurbasis af bij Troyes.

Het is in de laatste fase van de transferwindow erg druk in Amsterdam. De nummer vijf van het afgelopen seizoen in Nederland hoopt nog meerdere overbodige spelers van de hand te doen. Silvano Vos ondertekende vrijdag een contract bij AC Milan en Carlos Forbs maakte nog net voor het sluiten van de transfermarkt in Engeland op huurbasis de overstap naar Wolverhampton Wanderers. Ajax hoopt daarnaast ook Benjamin Tahirovic en Owen Wijndal te kunnen slijten.

Artikel gaat verder onder video

De club wil daarmee ruimte creëren voor een vierde aanwinst. Ajax presenteerde in Bertrand Traoré, Danielle Rugani en Wout Weghorst al drie nieuwe spelers, maar jaagt in de laatste dagen van de transferwindow ook nog op een ‘creatieve’ middenvelder. Volgens Transferwatch hoopte Ajax om die reden de negentienjarige Nonge uit handen van Troyes, onderdeel van de City Group, te houden. “De linksbenige middenvelder was op zoek naar een verfrissing van zijn nog prille voetballoopbaan. Bij Juventus kon Nonge niet doorbreken naar het eerste elftal en om deze reden wilde de talentvolle Belg zijn heil anders zoeken”, zo klinkt het.

LEES OOK: Ajax-fans krijgen slecht nieuws van Tim van Duijn: 'Daar zou ik geen rekening mee houden'

Ajax heeft geen succes

Het leek er in eerste instantie op dat Nonge zou terugkeren naar België. Nonge komt uit de jeugdopleiding van Anderlecht en streek in de zomer van 2021 neer in Turijn. De middenvelder kon naar verluidt rekenen op de ‘concrete’ interesse van Antwerp FC, maar ‘ineens’ stond Troyes bij hem op de stoep. Ajax hoopte nog een stokje te steken voor een overgang naar de club die onderdeel uitmaakt van de City Group. “In het slot van de transferwindow kreeg Ajax lucht van het uitblijven van een handtekening en ondernam een uiterste poging om een deal met de City Group te kapen. Meerdere gesprekken tussen beide partijen volgden, helaas voor de Amsterdammers zonder succes”, zo klinkt het echter.

Nonge verruilt Juventus op huurbasis voor Troyes. Volgens Belgische media hebben de Fransen een verplichte koopoptie bedongen. Die bedraagt naar verluidt vier miljoen euro.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'We zijn met Ajax in gesprek of we de samenwerking nog wel willen verlengen'

Er komt mogelijk een einde aan een samenwerkingsverband van Ajax, dat één topspeler heeft opgeleverd.