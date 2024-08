Atlético Madrid smijt opnieuw met geld en presenteert aankoop van 95 miljoen euro

mag zich officieel speler van Atlético Madrid noemen. De 24-jarige spits komt voor een bedrag dat met bonussen op kan lopen tot 95 miljoen euro over van Manchester City. De Argentijn is daarmee de op één na duurste aankoop ooit van Atlético.

De transfer hing al een tijdje in de lucht, maar is maandag officieel beklonken. De 24-jarige aanvalsleider tekent een contract tot medio 2030 in het Estadio Metropolitano. Voor slechts één speler tastte Atlético dieper in de buidel, namelijk João Félix. De Portugees kwam in de zomer van 2019 voor een bedrag van meer dan 127 miljoen euro over van Benfica.

Álvarez is vanaf vandaag (maandag) de op één na duurste aankoop ooit van Atlético. De wereldkampioen van 2022 stoot Thomas Lemar daarmee van de tweede plek. De Spaanse grootmacht betaalde in 2018 liefst 72 miljoen euro voor de Fransman van AS Monaco.

Atlético betaalt 95 miljoen euro aan de 24-jarige spits, die sinds januari 2022 bij Manchester City speelde. De Argentijn maakte destijds de overstap van River Plate naar de Engelse grootmacht. Bij City was Álvarez niet helemaal te spreken over zijn rol, aangezien Erling Haaland vaak de voorkeur kreeg als centrumspits.

Los Colchoneros namen afgelopen zomer afscheid van spits Memphis Depay. Met de komst van Álvarez heeft de club in zekere zin een vervanger gepresenteerd. Atlético deed eerder deze transferzomer zaken met Alexander Sorloth, die voor dertig miljoen euro overkwam van Villarreal.

