Bayer Leverkusen krijgt tien dagen voor Supercup flinke draai om de oren

Arsenal heeft Bayer Leverkusen woensdagavond getrakteerd op een flink pak rammel. De formatie van coach Mikel Arteta was in het eigen Emirates Stadium met 4-1 te sterk voor de regerend kampioen van Duitsland. Xabi Alonso en zijn manschappen werden bij vlagen helemaal zoek gespeeld: na negen minuten stond het al 2-0.

Bayer Leverkusen was in het afgelopen seizoen de grote revelatie op de Duitse en Europese velden. De ploeg van trainer Alonso kroonde zich ongeslagen en met overmacht tot landskampioen, ging er in eigen land ook met de eindzege van het bekertoernooi vandoor en reikte in de Europa League tot de finale. Alonso en zijn manschappen stonden op het punt écht geschiedenis te schrijven, maar Atalanta Bergamo kwam in de eindstrijd in Dublin een stuk beter voor de dag (3-0).

Een paar maanden na die pijnlijke nederlaag in de Europa League-finale ging Bayer Leverkusen opnieuw met harde cijfers onderuit. Arsenal leed vorige week in de Verenigde Staten nog een 2-1 nederlaag tegen het Liverpool van Arne Slot, maar walste een paar dagen later over Bayer Leverkusen heen. Binnen tien minuten stond de thuisploeg al met 2-0 voor. Oleksandr Zinchenko opende met een bekeken schot de score, waarna Leandro Trossard een minuut later voor de tweede Londense treffer zorgde. Dat deed de Belg op prachtige wijze. Arsenal veroverde de bal in een vroeg stadium en na vlot combinatievoetbal zette Trossard zijn tegenstander met een heerlijke beweging te kijk.

Daarmee was het in de eerste helft nog niet gedaan voor Bayer Leverkusen, dat met onder meer Jonathan Tah, Granith Xhaka, Jeremie Frimpong en Florian Wirtz wel degelijk in een sterke formatie het veld had betreden. Maar Arsenal was in het eigen Emirates simpelweg een paar maatjes te groot. Gabriel Jesus zorgde met een geplaatst schot van buiten de zestien voor een 3-0 ruststand. De tweede helft stond weliswaar in het teken van het grote wisselen, maar gelukkig voor de toeschouwers werd er ook nog gescoord. Kai Havertz maakte er van dichtbij 4-0 van, waarna Adam Hlozek een kwartier voor tijd nog voor de Duitse eretreffer zorgde en daarmee de eindstand bepaalde op 4-1.

Timber

Arsenal speelt komende zondag in de strijd om de Emirates Cup nog tegen Olympique Lyonnais, alvorens zes dagen later de Premier League van start gaat met een thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers. Het is momenteel de vraag of Jurriën Timber van de partij is bij de seizoensopener. De Nederlander moest het oefenduel met Liverpool al laten schieten en ontbrak ook tegen Bayer Leverkusen. Timber zou een nieuwe kwetsuur hebben opgelopen. Bayer Leverkusen heeft nog wel even tot de competitie van start gaat. Na de oefenwedstrijd tegen Real Betis van komende zaterdag wacht op 17 augustus eerst het duel met VfB Stuttgart om de Supercup. Zes dagen later openen Alonso en zijn manschappen tegen Borussia Mönchengladbach het nieuwe Bundesliga-seizoen.

