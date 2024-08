Landskampioen zet al vroeg een streep door Weghorst: 'Te duur en te complex'

Club Brugge had eerder dit jaar op het oog als eventuele vervanger van de naar Brentford vertrekkende Igor . Dat schrijft Het Laatste Nieuws donderdagavond althans. De regerend kampioen van België had in eerste instantie het gevoel niet kansloos te zijn in de strijd om de handtekening van de Nederlander, maar concludeerde uiteindelijk dat zijn komst ‘te duur’ en ‘te complex’ was.

Club Brugge telde in de zomer van 2023 elf miljoen euro neer voor de komst van Thiago. Het huwelijk met de Braziliaan werd een groot succes. Thiago was in 55 wedstrijden in alle competities goed voor 29 doelpunten en zes assists en daarmee had hij een groot aandeel in de landstitel en het succes in de UEFA Conference League, waarin Club Brugge zich op een haar na plaatste voor de finale. De goede prestaties van Thiago bleven uiteraard niet onopgemerkt. Brentford deed al snel zaken en verzekerde zich begin dit kalenderjaar al van zijn diensten. De Britten namen hem deze zomer voor 33 miljoen euro over van Club Brugge.

De Belgen moesten op zoek naar een nieuwe spits. In die zoektocht dachten ze onder meer aan Weghorst. De Nederlander was in het afgelopen seizoen op huurbasis actief voor Hoffenheim. Weghorst staat nog onder contract bij Burnley, maar het is al een tijdje duidelijk dat hij dit seizoen zijn wedstrijden elders hoopt te spelen. FC Twente werd genoemd en Ajax lijkt inmiddels de belangrijkste gegadigde om de Oranje-international binnen te halen, maar ook Club Brugge rook dus zijn kans. “Februari, eerder dit kalenderjaar. Wanneer Club Brugge de zoektocht naar een opvolger voor Thiago voorzichtig inzet, valt de naam van Weghorst plots in het Belfius Basecamp”, zo schrijft Het Laatste Nieuws.

“De spits is dan wel basisspeler bij Duits middenmoter Hoffenheim, een doorslaand succes is die samenwerking niet”, zo zag het Belgische medium. “Rond die tijd heeft de Oranje-international vijf goals op de teller. En staan er vraagtekens achter de toekomst van de huurling van het Engelse Burnley.” Weghorst maakte begin 2022 de overstap naar Burnley. Daarmee ging een wens van hem in vervulling: voetballen in de Premier League. Hij kon echter niet voorkomen dat Burnley een paar maanden later degradeerde naar het tweede niveau. Weghorst zag het niet zitten om op dat niveau uit te komen. Na uitleenperiodes bij Besiktas en Manchester United streek hij vorig jaar neer in Duitsland.

Weghorst maakte er eerder dit kalenderjaar geen geheim van graag nog een keer voor FC Twente te willen spelen. Dat hoort ook Club Brugge, maar de Belgen achten zich desondanks niet kansloos. “Club tast het dossier voorzichtig af. Dat Weghorst meermaals zint op een vertrek en zelfs openlijk flirt met FC Twente, sterkt het idee dat de Nederlandse piste haalbaar is.” Maar tot een samenwerking tussen Club Brugge en Weghorst zal het niet komen. “Uiteindelijk blijkt het dossier Weghorst te duur en te complex. Mede doordat hij een begenadigd voorjaar kent met statistieken bij Hoffenheim en Oranje”, zo klinkt het. Weghorst behoorde tot de EK-selectie van het Nederlands elftal en was met een doelpunt in de eerste groepswedstrijd tegen Polen van grote waarde voor zijn land.

