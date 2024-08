‘Dumfries staakt onderhandelingen met Inter en wil naar Premier League’

is niet van plan zijn contract bij Internazionale te verlengen, zo meldt The Athletic. De Oranje-international heeft nog maar een verbintenis voor een seizoen in Italië, maar lijkt aan te sturen op een vertrek naar Manchester United.

Afgelopen weekend meldden Italiaanse media dat Dumfries en Inter dicht bij een akkoord over een nieuw contract zijn. Het zou slechts ‘een kwestie van tijd’ zijn alvorens de rechtsback zijn krabbel onder een verbintenis tot medio 2028 zou zetten. Nu lijkt het er toch op dat de 58-voudig international aanstuurt op een vertrek bij uit Milaan.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Memphis aangeboden bij Italiaanse topclub, maar voorkeur gaat uit naar andere oud-Eredivisiespeler'

Volgens het bovengenoemde medium is Dumfries namelijk niet meer van plan met Inter te praten over een contractverlenging totdat de transferperiode ten einde is. De verdediger zou namelijk zijn carrière elders willen voortzetten. Een stap naar het Manchester United van Erik ten Hag behoort inmiddels tot de mogelijkheden.

LEES OOK: ‘Antony staat voor vertrek bij Manchester United en geldt als toptarget’

De FA Cup-winnaar werd de afgelopen periode hevig gelinkt aan de komst van Noussair Mazraoui. Voordat een nieuwe rechtsback kan worden gehaald, moet eerst Aaron Wan-Bissaka vertrekken. The Red Devils zijn het al eens met West Ham United over zijn vertrek, maar een persoonlijk akkoord is er nog niet van gekomen. Wan-Bissaka zou zelf meer zien in een stap naar Inter, waarbij een ruildeal met Dumfries uitkomst kan bieden. Toch gaat de voorkeur van Ten Hag nog altijd uit naar Mazraoui.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Absolute hoofdrol voor één Nederlander tijdens training Manchester United

Onder toeziend oog van honderden fans trainde Manchester United op de campus van universiteit UCLA in Los Angeles.