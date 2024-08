‘Grote zorgen’ in Duitsland én Engeland over transfer De Ligt naar Man United

In zowel Duitsland als Engeland bestaat de nodige verbazing over de aanstaande transfer van . De Oranje-international is dicht bij een overstap van Bayern München naar Manchester United, maar niet iedereen heeft hier begrip voor.

Het heeft lang geduurd, maar de overstap van De Ligt naar Manchester United lijkt spoedig te worden afgerond. De verdediger is maandag afgereisd naar Engeland voor zijn medische keuring, terwijl de verwachting is dat hij, samen met Noussair Mazraoui, dinsdag aangekondigd gaat worden. Dietmar Hamann, voormalig speler van Bayern, begrijpt niet waarom de Duitse recordkampioen de mandekker laat gaan.

“Ik zou hem niet kwijt willen”, geeft hij aan in gesprek met Sky Sport. “Hij haalde zijn niveau van bij Ajax en Juventus niet altijd, maar voor mij was hij wel de meest stabiele verdediger bij Bayern de afgelopen zes tot acht maanden”, stelt de oud-middenvelder. “Hij is iemand die zich uitspreekt en zijn teamgenoten beter maakt.” Dat is iets wat volgens Hamann ontbreekt bij Min-Jae Kim, Eric Dier en Dayot Upamecano. “Bij mij zou hij een basisplaats hebben.” Ook de fans van Bayern begrijpen niets van de keuze de verdediger te verkopen, zo blijkt uit reacties op social media.

Ook in Engeland bestaat er verbazing over de aanstaande transfer van De Ligt. Manchester United-icoon Paul Scholes betwijfelt namelijk of de voormalig Ajacied daadwerkelijk een versterking is voor de ploeg van Erik ten Hag. “Hij is daar niet eens basisspeler”, geeft de voormalig middenvelder aan in The Overlap. “Zelfs Dier staat voor hem in de pikorde. Dat baart me grote zorgen. Dit is een tweederangstransfer.”

