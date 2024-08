Kijkers zijn Driessen beu na opmerkelijk optreden in De Oranjezomer: 'Niet serieus te nemen'

Het optreden van Valentijn Driessen woensdagavond in De Oranjezomer is niet onopgemerkt gebleven. De verslaggever van De Telegraaf baarde nogal wat opzien met zijn uitspraken over de Olympische Spelen. Zo noemde Driessen het toernooi in Parijs onder meer ‘het feest van de B-sporten’ en plaatste hij zijn vraagtekens bij de reactie van springruiter Maikel van der Vleuten nadat hij brons had gewonnen.

Driessen is regelmatig te gast bij Vandaag Inside en maakte woensdagavond dus zijn opwachting in De Oranjezomer. De verslaggever was de afgelopen periode minder in beeld vanwege een vakantie in de Verenigde Staten. Daar heeft hij de Olympische Spelen zo goed mogelijk op de voet geprobeerd te volgen. Erg onder de indruk van de prestaties van TeamNL is hij niet. Over Femke Bol is hij weliswaar te spreken, maar over het algemeen heeft hij geen hoge pet op van het toernooi. “Er komen natuurlijk ook heel veel B-sporten voorbij. Het is vaak een feest van de B-sporten”, zo zei Driessen onder meer.

Presentatrice Hélène Hendriks en vaste gast Jack van Gelder konden zich weliswaar niet vinden in die uitspraak van Driessen, maar laatstgenoemde bleef bij zijn mening. Driessen vindt dat er vanuit het Nederlandse team hoge verwachtingen worden gecreëerd, maar verbaast zich dan over de reactie van Van der Vleuten nadat hij zich dinsdag verzekerde van de bronzen plak. “Die gaat helemaal huilen en door het lint. Dan denk ik: ja, dat gaat me wel iets te ver.” Hendriks probeerde Driessen nog van mening te doen veranderen, maar dat bleek onmogelijk.

Op social media is met veel verbazing gereageerd op de uitlatingen van Driessen over de Olympische Spelen. Men is over het algemeen niet onder de indruk van Driessen. “Valentijn is ook B-categorie onder de journalisten dus hoeven we gelukkig niet al te serieus te nemen”, zo schrijft iemand. Een ander vindt het jammer dat De Oranjezomer en ook Vandaag Inside ‘deze zuurpruim’ blijven uitnodigen. “Had beter een paar weken langer op vakantie kunnen blijven!” en “die kan beter nooit meer terugkomen van vakantie”, zijn andere reacties onder een post van Vandaag Inside op X.

De opmerkingen van Driessen stuiten overigens niet enkel op weerstand. Er zijn ook kijkers die zich wel degelijk kunnen vinden in de mening van de journalist. “Snap het punt zeker van Valentijn. De Spelen zouden terug moeten gaan naar hoe het is begonnen. Atletische sporten. Ook zou iedere sport waarbij de Spelen niet het hoogste podium zijn niet deel moeten nemen. Voetbal en tennis zijn hier een voorbeeld van”, zo schrijft iemand. Driessen erkende woensdagavond in De Oranjezomer dat voetbal op de Olympische Spelen ook zeker een ‘B-sport’ is.

Bekijk het fragment met Driessen hieronder.

