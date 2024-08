Kritiek op ‘verkeersregelaar’ Priske: ‘Zat heel weinig idee achter’

Kenneth Perez en Martijn Krabbendam zijn nog niet overtuigd van het nieuwe systeem dat Brian Priske heeft geïntroduceerd bij Feyenoord. De spelers van de Rotterdammers leken tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (4-4) nog niet goed te weten wat ze moeten doen, terwijl ook de verdediging erg zwak oogt.

“Feyenoord krijgt makkelijk goals tegen”, luidt de conclusie van Krabbendam bij Voetbalpraat op ESPN. “Niet alleen tegen PSV, maar ook tegen Benfica lagen er na een kwartier al vier binnen. Nu ook weer vier, terwijl de defensie bij Feyenoord altijd de meest betrouwbare linie was. De verdediging was ook redelijk compleet, dus dat is wel verontrustend. Feyenoord is nog niet klaar, PSV is nog niet klaar, dus heel veel conclusies kun je niet trekken. Behalve dat Feyenoord het toch heel anders is gaan doen dan ze het gedaan hebben.”

Een reden dat er bij Feyenoord nog zo veel gedaan moet worden, is het feit dat Priske in een 3-4-3-systeem wil spelen. Krabbendam denkt niet dat de Deense oefenmeester terug zal gaan naar het vertrouwde systeem. “Ik vroeg het aan Priske, toen zei hij: ‘I am me’. Daar kun je dan niks tegenin brengen, want het is zo.”

Perez denkt dat Priske een idee probeert te implementeren bij een groep waarin hij het materiaal daarvoor niet heeft. “De grote jongens kijken ook echt naar hun spelers. Wat kunnen we op dit moment? Je kunt het altijd later nog implementeren. De eerste helft leek het voor mij net een verkeersregelaar. Hij stond alleen maar te wijzen. Er zat eigenlijk heel weinig idee achter wat er precies moest gebeuren. Dan waren allebei de wingbacks weer weg en moest Geertruida instappen. Het was echt gevaarlijk en ze krijgen veel te makkelijk goals tegen. Wat ik wel heel knap vind, is dat ze ondanks dat de wedstrijd over de streep trekken. De twee buitenspelers aan de binnenkant vond ik ook wel een goede optie.”

Volgens Krabbendam is de keuze om voor een trainer te gaan die een compleet andere speelwijze hanteert dan zijn succesvolle voorganger Arne Slot een opvallende van de clubleiding. “Bij Feyenoord ging het juist goed. Ze hadden een basis gelegd, ook de jeugd deed het op die manier. Maar goed, Priske komt binnen en hij doet het op zijn eigen manier. Dat is natuurlijk volkomen zijn goed recht. Het ligt meer bij de clubleiding. Die heeft een trainer gekozen die het op deze manier gaat doen. Daarvan kun je je afvragen of het nodig was om zo veel te veranderen”, besluit hij.

