‘NEC shopt bij Griekse kampioen en heeft opvolger van Chery binnen’

NEC gaat zich versterken met de Griekse middenvelder Argyris Darelas, meldt Voetbal International. De twintigjarige aanvallende middenvelder wordt overgenomen van de Griekse kampioen PAOK Saloniki en gaat in Nijmegen een meerjarig contract tekenen. Darelas moet bij NEC de opvolger worden van de naar Royal Antwerp vertrokken Tjaronn Chery.

Darelas beschikte bij PAOK nog over een eenjarig contract, waardoor NEC een bescheiden transfersom overmaakt naar de Griekse kampioen. Darelas komt uit de jeugdopleiding van de Griekse club, maar heeft zijn debuut niet gemaakt. Wel speelde hij afgelopen seizoen voor het tweede elftal van PAOK, waarin hij in 51 wedstrijden vijftien treffers maakte en zevenmaal een assist gaf.

Bij NEC moet Darelas het gat opvullen dat Chery heeft achtergelaten. Net als Chery kan ook de Griekse middenvelder op meerdere posities uit de voeten. Van origine is Darelas een aanvallende middenvelder, maar hij kan ook als linksbuiten, valse spits en als nummer acht uit de voeten.

Darelas is de zesde zomerse aanwinst van NEC. Eerder wisten de Nijmenaren zich te versterken met Ivan Márquez, Sami Ouaissa, Basar Önal, Stijn van Gassel en Luc Nieuwenhuijs. Wel zoekt NEC nog naar een spits, aangezien de spoeling op die positie dun is. Door de blessure van Koki Ogawa heeft trainer Rogier Meijer momenteel geen spits tot zijn beschikking. Bas Dost heeft vooralsnog geen groen licht van de artsen, terwijl het contract van Sylla Sow in Nijmegen niet werd verlengd.

