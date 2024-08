‘Wijndal kan droombestemming vergeten’

gaat waarschijnlijk niet de overstap maken naar Leeds United, zo weet Transferwatch.nl. De club uit de Championship had interesse in de verbannen Ajacied, maar geeft de voorkeur aan Isaac Schmidt van FC St. Gallen.

Waar Wijndal in het begin van de voorbereiding nog deel uitmaakte van de selectie van Francesco Farioli, werd de linksback eind juli door de Italiaan teruggezet naar het tweede elftal met de boodschap dat hij op zoek mocht naar een nieuwe club. Afgelopen week kwam voorbij dat onder meer Real Valladolid en Stade Brest belangstelling hebben in de Ajacied, waar later ook nog Leeds United, Galatasaray en Werder Bremen aan werden toegevoegd.

Woensdagochtend wist Transferwatch.nl al te melden dat Wijndal van deze clubs het liefst naar Leeds United wilde en dat de Engelsen met de linksback zo snel mogelijk weer naar de Premier League wilden promoveren. Uiteindelijk weet datzelfde medium nu dat niet Wijndal, maar de 24-jarige Schmidt de voorkeur geniet van de Championship-club.

Serieuze optie voor Wijndal

Mocht Leeds inderdaad met Schmidt aan de haal gaan, blijft er van de geïnteresseerde clubs nog één serieuze optie over, zo weet Transferwatch.nl. Het zou namelijk Real Valladolid zijn dat hem graag wil inlijven. Daar is wel haast bij geboden, aangezien de transfermarkt in Spanje vrijdagavond al sluit.

Real Vallodid CF is nog steeds een serieuze optie voor Owen Wijndal (24). 🟢⤵️ https://t.co/wrR2jIRp8S — TransferWatch.nl (@TransferwatchNL) August 29, 2024

