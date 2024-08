Robin van Persie wil direct na nederlaag in Amsterdam toeslaan bij Ajax

SC Heerenveen is geïnteresseerd in Olivier Aertssen, zo meldt de doorgaans goed ingevoerde journalist Sander de Vries van de Leeuwarder Courant zondagavond. Aertssen staat onder contract bij Ajax, de club waar Heerenveen onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Robin van Persie zondag zijn meerdere in moest erkennen: 1-0 verlies.

Volgens De Vries, die Heerenveen volgt voor de Leeuwarder Courant, is de Friese club op zoek naar een extra centrale verdediger en is het niet uitgesloten dat Heerenveen zich bij Ajax voor Aertssen meldt. De centrumverdediger, die overbodig is in Amsterdam, wordt als een serieuze optie gezien om de achterhoede van de blauw-witten van extra opties te kunnen voorzien. Eerder deze zomer haalde Heerenveen met Sam Kersten ook al een centrale verdediger binnen. Hij werd in het Abe Lenstra Stadion de opvolger van Sven van Beek, maar als het aan technisch directeur Ferry de Haan ligt komt er dus nog een verdediger naar Friesland.

Mogelijk is dat Aertssen, die zondagmiddag niet bij de wedstrijdselectie van Ajax zat tijdens het duel met het geïnteresseerde Heerenveen. De Friese club hoopt Aertssen te kunnen kopen. Het contract van het jeugdproduct van de Amsterdammers, die vorig seizoen nog regelmatig aanvoerder was bij Jong Ajax, loopt door tot medio 2025. Ajax beschikt over optie om het contract van Aertssen vervolgens nog met een seizoen te verlengen.

