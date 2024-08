Schok in België: Club Brugge-fans tonen Hitlergroet tijdens actie tegen racisme

24 fans van Club Brugge hebben zichzelf van hun slechtste kant laten zien voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen Standard Luik. Tijdens dat jeugdspelers van Standard in actie kwamen tegen racisme, lieten een aantal supporters van Brugge zich gaan.

Zondag namen Luik en Brugge het tegen elkaar op. Voorafgaand aan de aftrap kwamen zo’n driehonderd jeugdspelers van de thuisploeg het veld op met een wit of rood masker. Op deze manier wilde de club zich uitspreken tegen racisme. Fans van Club Brugge hadden hier geen enkele boodschap aan.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Flinke domper voor België in Nations League: 'We zijn teleurgesteld'

Tijdens de actie van Luik waren er 24 Kühnen-groeten te zien vanuit het uitvak. De Kühnen-groet is een variant op de Hitlergroet, waarbij mensen hun arm in de lucht steken en hun duim-,wijs- en middelvinger spreidden. Dit gebaar is verboden.

De Jupiler Pro League, de organisator van de Belgische competitie, reageert vol afschuw op het voorval. “Het is simpelweg idioot en strafbaar. Wie zich eraan bezondigt, is niet langer welkom bij ons. Punt. Niet in ons voetbal, niet op onze tribunes”, valt er te lezen in een verklaring.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 NOS Studio Fußball haalt uit naar Oranje-international: ‘Dit kan niet in het Nederlands elftal’

Aan tafel bij Studio Fußball wordt een harde conclusie getrokken over een basisspeler van Oranje.