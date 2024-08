Sierd de Vos deelt na 25 minuten groot compliment uit aan Ajax-speler

Sierd de Vos was halverwege de eerste helft bij Ajax - Panathinaikos zeer te spreken over het optreden van . De Kroaat kwam vorig jaar voor veel geld over van Dinamo Zagreb, maar beleefde een rampzalig eerste seizoen in Amsterdam. Sutalo gaat onder de nieuwe trainer Francesco Farioli voor een tweede kans en grijpt die met beide handen aan. Na zijn sterke optreden tegen sc Heerenveen maakt hij donderdagavond opnieuw een goede indruk.

Ajax telde vorig jaar minimaal 20,5 miljoen euro neer voor de komst van Sutalo, die in Amsterdam de opvolger van Jurriën Timber was. De Kroaat werd gezien als de nieuwe leider van de defensie, maar zijn komst pakte in eerste instantie rampzalig uit. Sutalo beleefde op bezoek bij Fortuna Sittard weliswaar nog een prima debuut, maar ontsnapte daarna niet aan de malaise in Amsterdam. Hij was regelmatig het mikpunt van kritiek. Niet voor niets werd Sutalo de afgelopen weken en maanden in verband gebracht met een vertrek uit Amsterdam.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Hij speelde tegen Heerenveen misschien wel zijn beste wedstrijd voor Ajax'

De Kroaat heeft naar verluidt over belangstelling van andere clubs niets te klagen, maar is zelf gebrand op eerherstel. Zijn nieuwe trainer Farioli sprak vorige week nog het vertrouwen uit in de verdediger, die dit seizoen ondanks de vele geruchten in Nederland lijkt te blijven. Het vertrouwen van Fairoli betaalt hij vooralsnog terug met goede optredens. Sutalo was in de eerste wedstrijden onder de Italiaan hier en daar nog wat ongelukkig, maar maakt na zijn sterke wedstrijd tegen sc Heerenveen ook in de return tegen Panathinaikos een goede indruk. Dat ziet ook Sierd de Vos. “Speelt goed. Zorgt er in ieder geval voor dat de sterkste aanvaller, Fotis Ioannidis, niet aan de bal komt”, zo klonk het na 25 minuten voetballen in de Johan Cruijff ArenA namens de commentator van Ziggo Sport.

Sutalo kreeg daarna een goede mogelijkheid op de openingstreffer. De Kroaat slaagde er echter niet in de bal vanaf dichtbij in het doel te krijgen. Zijn inzet vloog over het Griekse doel.

Volg de ontmoeting tussen Ajax en Panathinaikos hier LIVE!

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax stuurt aan op vertrek: ‘Hij móét eigenlijk weg’

Een basisspeler van Ajax 'moet eigenlijk weg', stelt ESPN-verslaggever Cristian Willaert.