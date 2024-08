UEFA verklapt rugnummer van Daniele Rugani bij Ajax

Ajax heeft nog niet officieel bekendgemaakt met welk rugnummer bij Ajax gaat spelen, maar de UEFA heeft dat ondertussen wel verklapt. De Italiaanse centrale verdediger zal bij de Amsterdammers gaan spelen met rugnummer 26 op het shirt, zo blijkt uit de spelerslijst die de UEFA heeft gepubliceerd.

Ajax maakte woensdag de overgang van Rugani, in wie het al langere tijd interesse had, officieel bekend. De dertigjarige verdediger zal voor één seizoen worden gehuurd van Juventus. Het was nog maar de vraag of Rugani op tijd kon worden ingeschreven voor het tweeluik met Jagiellonia Bialystok. De Amsterdammers voerden ‘koortsachtig’ overleg met zowel de KNVB als de UEFA over het speelgerechtigd krijgen van de Italiaan. Later op de woensdag kreeg Ajax te horen dat alle seinen op groen stonden wat betreft het meespelen van Rugani.

Een basisplaats zal er voor Rugani nog niet inzitten tegen het Poolse Jagiellonia, toch is er de verwachting dat hij donderdagavond zijn officiële debuut kan maken voor Ajax. De verdediger werd afgelopen maandag medisch gekeurd in Amsterdam, waarbij de club concludeerde dat de Italiaan ‘superfit’ is.

Op de website van de UEFA staat Rugani nu dus ingeschreven met rugnummer 26, al hoeft dat niet te betekenen dat dat zijn definitieve rugnummer is. Bij Juventu, Caglairi en Empoli speelde de verdediger de afgelopen jaren steevast met rugnummer 24. Bij Ajax is dat rugnummer momenteel in handen van Silvano Vos, maar hij staat op de nominatie om te vertrekken uit Amsterdam. De middenvelder staat in de serieuze belangstelling van AC Milan.

