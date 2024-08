Van der Gijp noemt Eredivisie-sterspeler van wie hij ‘steeds meer’ gaat houden

René van der Gijp begint ‘steeds meer’ van PSV-middenvelder te houden. De oud-voetballer kan de eerlijkheid wel waarderen die Veerman toonde in het interview na de wedstrijd tussen Heracles Almelo en PSV (1-3).

Heracles kwam vroeg op voorsprong, maar Veerman bleef vertrouwen op een goede afloop. De middenvelder gaf toe dat PSV soms voetbalt met het idee dat het ‘toch wel’ goed zal komen, ook als een wedstrijd stroef verloopt. Veerman kreeg van ESPN-analist Danny Koevermans de vraag of PSV soms met die instelling speelt. “Ja, dat is niet goed, maar uiteindelijk is het wel zo”, zei hij.

Artikel gaat verder onder video

PSV-trainer Peter Bosz kon die uitspraken niet waarderen. “Dat is precies wat je als trainer juist niet wil horen. Als dat zo is, dan is dat een groot probleem, ja. Dit amateuristische denken, ‘het komt wel goed’, mag natuurlijk nooit in het hoofd voorkomen. Dan komt het niet goed. Dat weten we allemaal, denk ik”, zei Bosz.

LEES OOK: Van der Gijp lacht nu al om mogelijke Ajax-transfer: 'Hij denkt Ajax uit de crisis te halen'

Van der Gijp neemt het in de podcast KieftJansenEgmondGijp echter op voor de smaakmaker van PSV. “Ik moet zeggen dat ik steeds meer van Joey Veerman begin te houden, want die zegt in ieder geval wel wat hij vindt. Ik heb dat drie jaar lang gedacht toen ik bij PSV speelde. Als je dan met 1-0 achter kwam bij NEC, dacht je: dat komt nog wel goed, want die kunnen er niet zoveel van. Peter Bosz, kom op man, doe normaal!”, zegt Van der Gijp.

“Als speler denk je zo. De spelers van Ajax zullen dat gisteren ook wel gedacht hebben, maar toevallig lukte het toen niet”, doelt hij op de nederlaag die Ajax zondag leed bij NAC Breda. “Dit zijn gewoon de dingen die je denkt.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Peter Bosz: 'Hij is technisch de beste speler die ik ooit gezien heb'

PSV-trainer Peter Bosz vertelt wie ‘technisch de beste speler’ is met wie hij ooit heeft gewerkt.