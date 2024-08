Wilfred Genee wuift suggestie weg: ‘Geen nut daarover te speculeren’

Volgens Wilfred Genee is het niet nodig te speculeren over het feit of hij geschikt is het programma Zomergasten van de NPO te presenteren. De mediapersoonlijkheid gaat er namelijk niet vanuit dat hij in aanmerking komt bij de publieke omroep te werken.

Afgelopen woensdag kwam tijdens De Oranjezomer ter sprake dat het Zomergasten maar niet lukt om de kijkcijfers te verhogen. Wanneer verschillende namen worden genoemd die het programma zouden kunnen presenteren, stelt Hélène Hendriks Genee voor. “Die is volgens mij uitstekend geschikt daarvoor”, liet ze zich uit.

In de podcast Strikt Privé geeft Jordi Versteegden, verslaggever van De Telegraaf, aan dat Genee geen kans ziet om Zomergasten te presenteren. “Ja, het is aardig van Hélène dat ze dit voorstelt, maar het heeft geen nut om daarover te speculeren”, wordt de presentator van Vandaag Inside geciteerd. “Naar ik heb begrepen vindt de NPO dat er heel veel talent op de bank zit bij die NPO en willen ze dat dus scheiden van de commerciële omroepen.” Daarmee lijkt Genee te verwijzen naar zijn mislukte poging om een programma te maken voor PowNed, aangezien de NPO destijds aangaf commerciële gezichten liever niet op de publieke omroep te willen.

“Ik voel daar dus een kleine sneer in, want Wilfred heeft natuurlijk een tijd geleden dat gesprek gehad met PowNed over het programma dat hij daar wilde maken en blijkbaar kan dat dus niet bij de NPO”, geeft Versteegden aan. Ook Evert Santegoeds, hoofdredacteur van Privé, verwacht niet dat Genee aan de slag kan bij Zomergasten. “Maar een iets invoelendere presentator dan het stelletje dat ze dit jaar hebben gevonden, lijkt me wel een verstandige keuze.”

