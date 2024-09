'We wilden hem vorig jaar al halen, maar toen deed Ajax een geweldig bod'

Matt Hobbs, de sportief directeur van Wolverhampton Wanderers, geeft op de clubsite tekst en uitleg bij de komst van Carlos Forbs. De Portugese buitenspeler komt op huurbasis over van Ajax, waarbij de Premier League-club een optie tot koop heeft bedongen die automatisch wordt gelicht als Forbs minimaal tien keer in de basis start.

Ajax betaalde in de zomer van 2023 nog veertien miljoen euro om Forbs over te nemen van Manchester City. Uiteindelijk zou de pijlsnelle buitenspeler 38 officiële wedstrijden voor de Amsterdammers spelen, waarin hij goed was voor drie goals en vijf assists. Forbs verkast nu voor een huursom van 2,5 miljoen euro naar de Wolves. Mocht de koopoptie gelicht worden, dan mag de penningmeester van Ajax nog eens 13,5 miljoen euro bijschrijven.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax bereikt akkoord over vertrek Forbs: toekomstige transfersom én huursom bekend

Forbs stond al langer op de radar bij de club uit Wolverhampton, zo legt Hobbs uit. "We wilden Carlos vorig jaar zomer al halen, maar toen deed Ajax een geweldig bod op hem en maakte hij de overstap naar een grote club. Nu krijgen we alsnog de mogelijkheid om hem binnen te halen, dus misschien was het gewoon een vertraging van een jaar."

"Hij is snel en zoekt de diepte", geeft Hobbs hoog op over de kwaliteiten van Forbs. "Hij is technisch goed, met de opleiding die hij genoten heeft, maar hij is ook heel direct en goed in de één tegen één. Met zijn snelheid brengt hij ons iets wat we waarschijnlijk nog niet hebben."

LEES OOK: Hans Kraay vindt dat Ajacied per direct moet vertrekken na beslissing van Alex Kroes

Door het late afronden van zijn transfer zit Forbs zaterdagmiddag nog niet bij de selectie van de Wolves voor het uitduel bij Nottingham Forest. Zijn debuut zal hij daardoor pas na de interlandbreak, waarin hij zich meldt bij de Onder-21 van Portugal, kunnen gaan maken. Op 15 september speelt de club een thuisduel met Newcastle United. Hobbs hoopt zijn nieuwste aanwinst dan aan het werk te kunnen zien: "Hij is er klaar voor."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax grijpt drastisch in: 'Daar is de directie echt van geschrokken'

De directie van Ajax is 'geschrokken', zegt clubwatcher Johan Inan.