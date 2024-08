Weghorst moest lang wachten op Ajax: ‘Niet makkelijk, maar daardoor blijf je rustig’

is heel blij dat hij zich na lang wachten eindelijk speler van Ajax mag noemen, zo vertelt hij via de clubkanalen. De boomlange spits is enorm vereerd dat de Amsterdammers hem graag wilden hebben en is klaar om de concurrentiestrijd in de punt van de aanval aan te gaan.

De komst van Weghorst liet lang op zich wachten, maar is sinds donderdagmiddag eindelijk officieel. “Dat is fijn”, begint de spits lachend. “Het heeft inderdaad wel even geduurd ja.” Voor de aanvaller zelf was het afwachten geen makkelijke periode. “Je zit in een positie waarin je inderdaad in de wachtkamer zit en je wacht tot de deal beklonken is.” Toch raakte Weghorst niet in paniek. “Ik had zelf al heel snel door wat ik wilde, dus daardoor blijf je rustig.”

Toen Ajax zich meldde voor Weghorst, had hij daar direct een goed gevoel bij. “Mijn eerste reactie was: ‘Cool, echt cool;’. Dat gevoel heb ik gehad en dat is ook niet meer weggegaan.” Dat hielp voor de spits om in de wachtkamer plaats te nemen. “Ik had zelf het gevoel dat dit de juiste stap is en dit proces wil ik graag deel van uitmaken. Soms hoef je dingen niet altijd goed te beredeneren, maar vanaf moment één had ik zoiets dat ik wist dat dit goed was”, waarna hij benadrukt dat hij Ajax nog steeds ‘de grootste club van Nederland’ vindt.

Concurrentiestrijd met Brobbey en Akpom

Met de komst van Weghorst voegt Ajax na Brian Brobbey en Chuba Akpom een derde spits toe aan het eerste elftal. Toch is de nieuwe aanwinst niet bang de concurrentiestrijd uit de weg te gaan. “Daar ga ik vol in”, is Weghorst strijdlustig. “Het is normaal bij een club als Ajax dat er concurrentie is. Het is aan mij de trainer en iedereen te overtuigen dat ik dit seizoen dé spits kan zijn voor Ajax. Dat is de doelstelling.

