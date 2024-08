Zirkzee na geweldig debuut direct vergeleken met legendarische landgenoot

kende vrijdagavond een absoluut droomdebuut voor Manchester United. De 23-jarige aanvaller mocht na een uur spelen invallen en bezorgde zijn ploeg vlak voor tijd de overwinning met de enige goal van de wedstrijd tegen Fulham. Met een goal bij zijn debuut schaart Zirkzee zich in een mooi rijtje namen.

Zirkzee is de 22ste speler die bij Manchester United scoort tijdens zijn Premier League-debuut. Onder meer Ole Gunnar Solskjaer, Paul Scholes, Romelu Lukaku en Zlatan Ibrahimovic kregen dit ook voor elkaar. Ook drie landgenoten gingen de kersverse United-spits voor. Eén daarvan was Ruud van Nistelrooij. De huidige assistent-trainer van Manchester United scoorde in 2001 twee keer tijdens zijn debuut tegen Fulham. Later wisten Alexander Büttner en Donny van de Beek dit ook voor elkaar te krijgen.

Ook in de Engelse media wordt de vergelijking getrokken tussen Zirkzee en de Nederlandse topspits van weleer. “Zirkzee nam het applaus op zo'n kalme manier in ontvangst dat het deed denken aan een andere Nederlander die in deze contreien is teruggekeerd: Ruud van Nistelrooij”, schrijft de BBC. Het medium ziet dat de assistent van Erik ten Hag nog altijd ongekend populair is op Old Trafford. “De thuissupporters zongen de naam van de ex-spits van United en Oranje toen hij op weg ging naar de kleedkamers. Als Zirkzee ook maar in de buurt komt van de 150 doelpunten die Van Nistelrooij in vijf seizoenen voor United maakte, heeft hij het uitstekend gedaan.”

Naast Zirkzee wisten ook Noussair Mazraoui en Matthijs de Ligt hun Premier League-debuut te maken voor Manchester United. De Marokkaanse rechtsback mocht in de basis beginnen en deed dat zeer verdienstelijk, terwijl De Ligt pas vlak voor tijd mocht invallen.

