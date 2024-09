Cryptische Motta prijst ‘topspeler en heel aardige jongen’ van PSV in aanloop naar CL-clash

Juventus-trainer Thiago Motta is onder de indruk van PSV. Dat blijkt uit de uitspraken die hij deed op de persconferentie voorafgaand aan de ontmoeting in de Champions League. De oefenmeester wil nog niet kwijt hoe hij precies van plan is de Eindhovenaren te bestrijden.

Dinsdagavond om 18.45 uur is het zo ver voor Juventus en PSV: de eerste wedstrijd van het seizoen in de Champions League. Motta, die deze zomer Bologna verruilde voor De Oude Dame, is blij dat zijn ploeg tegen de Nederlandse kampioen mag aantreden om de campagne te starten. “Het geeft me een trots gevoel dat we deze competitie kunnen beginnen tegen een sterk team, dat goed voetbal speelt”, wordt de trainer geciteerd door Voetbal International.

“Het wordt een geweldige wedstrijd”, gaat hij verder. “Ik kan niet wachten om aan de wedstrijd te beginnen en deze emoties te ervaren.” Motta verwacht een spannende wedstrijd waarin Juventus tot het uiterste moet gaan om te winnen. “Ze zijn gewend om met veel balbezit te spelen en hebben veel kwaliteitspelers.” De oefenmeester weet ook precies hoe hij PSV hierop moet aanpakken. “Door na balveroveringen precies te begrijpen wat de wedstrijd vraagt, kunnen wij PSV een ander spel laten spelen”, is hij cryptisch.

Lof voor Schouten

De wedstrijd tussen Juventus en PSV betekent ook een weerzien tussen Jerdy Schouten en Motta. De Oranje-international kwam afgelopen zomer over van Bologna, waar hij één seizoen onder de Italiaanse oefenmeester heeft gespeeld. “We hebben een goede band”, legt Motta desgevraagd uit, geciteerd door ESPN. “Toen ik tekende, stuurde hij mij een berichtje. Het is een topspeler en een heel aardige jongen.” De oefenmeester is onder de indruk van de stormachtige ontwikkeling van Schouten, maar dat verbaast hem absoluut niet. “Ik wens hem het allerbeste, alleen niet morgen.”

