Driessen noemt twee spelers die Weghorst ‘heel erg slecht vonden’ bij basisdebuut

Valentijn Driessen heeft weinig te zeggen over het basisdebuut van bij Ajax. De nieuwe spits van de Amsterdammers kwam tegen Go Ahead Eagles (1-1) nauwelijks in het stuk voor en kon zich daardoor ook niet bewijzen. Volgens Driessen waren de buitenspelers van Ajax niet bepaald te spreken over Weghorst, zo meldt hij in Kick-off.

Weghorst, die tegen Fortuna Sittard (5-0) al mocht invallen, had zaterdagavond een basisplaats tegen Go Ahead. Dat ging ten koste van Chuba Akpom, die – evenals de herstelde Brian Brobbey – op de reservebank begon. “Je kon Weghorst weinig kwalijk nemen, want hij heeft één bespeelbare bal gehad en hij is twee keer in de voetbal aangespeeld. Voor de rest liep hij eigenlijk verloren rond in de Adelaarshorst”, begint Driessen.

“Die buitenspelers (Mika Godts en Bertrand Traoré, red) vonden hem echt heel erg slecht”, weet Driessen. “Als zo’n buitenspeler dan terugdraait, dan denk je van: geef hem nu, maar dan begonnen ze weer een nieuwe dribbel. Daarom kon ik Weghorst weinig kwalijk nemen. Uiteindelijk gaat hij eruit en komt Brobbey, maar je zou ook kunnen spelen met Brobbey én Weghorst”, aldus de Chef Voetbal.

Ajax kwam zaterdagavond niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Go Ahead en mocht daar niet over klagen. De Amsterdammers herstelden zich weliswaar snel na een achterstand, maar hadden vervolgens geen enkele recht op meer. Met een 1-1 tussenstand kwam de ploeg van Francesco Farioli zelfs nog heel goed weg, toen Marc Nagtegaal een ogenschijnlijk duidelijke penalty over het hoofd zag.

